國內首見飯店群聚！醫憂「恐比部桃更嚴重」：不能鬆懈了
指揮中心今天下（30）午召開臨時記者會說明，宣布國內再度新增3例本土個案。指揮中心指揮官陳時中並證實，「這是飯店裡的群聚事件」，因為目前已經累積4個案例。為了杜絕類似事件再次發生，陳時中宣布下週要針對防疫旅館執行總體檢。對此，醫療粉專「美的好朋友」認為，「目前狀況可能比之前部桃更加嚴重」，呼籲民眾務必做好個人防疫工作。
編輯中心/綜合報導
2021-04-30 15:56:28
指揮中心今日記者會上透露，新增的3例本土個案都是諾富特飯店員工，前一日確診的案1120房務主管，目前因為重症住進ICU加護病房，屬於呼吸重症。另外指揮中心也公布了案1127和案1128的公共場所活動史，遍及中壢地區的餐廳、洗衣店、按摩店等地。 醫療粉專「美的好朋友」也在臉書發文表示，「這些人都有回家、都有通勤，都有可能在外的接觸史。目前狀況可能比之前部桃更加嚴重，請大家務必要勤洗手、戴口罩，做好個人防疫」。呼籲曾出入相關場所民眾請進行自我健康監測，若出現症狀應佩戴醫用口罩儘速至就近指定社區採檢院所就醫，不得搭乘大眾運輸，就醫時請主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露等等資訊。
「美的好朋友」最後提醒，「最近真的很多人都鬆懈了。看看印度現在每天超過35萬人感染的慘況，不要以為之前沒事，之後也會沒事。之前沒事是因為大家都有認真做好每一件事，只要大家開始放鬆，病毒隨時都會進來啊！」（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。