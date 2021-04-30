徐巧芯曝當年綠配票單 黃承國：有心人刻意流出扭曲事實
國民黨議員徐巧芯今（30）在臉書公布一張民進黨黨職選舉配票單。上面包括現任英系中常委黃承國、全國黨代表候選人陳穎慧，和最近捲入販毒案的當事人趙介佑。徐巧芯更據此質疑，總統蔡英文是否願意跟黃承國切割。對此，黃受訪表示，這張配票單是四年前他同額競選台北市黨部主委的事情，單子應是綠色友誼連線印製的，為何現在會流出？是否有心人操作，讓他很遺憾。
記者胡宥心／台北報導
2021-04-30 17:02:20
徐巧芯憑一張配票單，自行延伸出民進黨北市高層縱容，引發警紀敗壞等「解釋」，還稱民進黨的家內事若是已影響到市民的權益等，讓不少民進黨黨內人士看了很無言。
黃承國解釋，當年他是同額競選主委，競選北市的全國黨代表、市代表的候選人不跟他印在一起，要跟誰印在一起？何況他兩任北市黨部主委，也都獲得陳勝宏領導的綠色友誼支持，他至今也很感念。
黃承國說明，黨內都清楚，該配票單上的陳穎慧，是大同同區里長，多年都是屬綠色友誼系統，還代表綠色友誼擔任市黨部執委，至於趙介佑父親趙映光，過去都是支持綠色友誼連線的陳勝宏，徐提出的配票單上有趙映光兒子，但那時趙介佑参選，還是陳勝宏系統推出並支持。
黃承國說，這張配票單照理說應是綠色友誼連線印制，四年後會流出，顯是有心人要扭曲事實。
黃也重申，自己幾十年來最恨的就是毒品，這次趙介佑涉毒案，他第一時間就說要勿枉勿縱，而任何人犯法，不管是誰，都該受法律制裁，這就是他的立場。