父母幫買房代付頭期款 他曝超慘下場：被親戚狂罵不孝子
近年來房價高居不下，讓許多年輕人感嘆根本買不起，不過有位網友就透露，父母替他買房、還幫忙先付掉頭期款。但別急著羨慕，想不到房子買了後卻是噩夢的開始，只要不順父母的意就會被指責「頭期款還來」，還被親戚們狂罵不孝子，讓他直呼「壓力真的好大！」
編輯中心/綜合報導
2021-05-01 17:43:43
有位網友在臉書社團《匿名公社》投稿發文，分享自己的買房故事。原PO表示，父母10幾年前幫他們兄弟倆買房，父母代出頭期款，但貸款則是由兄弟倆自己負責。本以為是好事一樁，但想不到買房後的10幾年來，只要不順父母的意，父母就會不斷以「頭期款還來」作為要脅。
原PO指出，5年前自己實在受不了，提出賣房還頭期款的要求，但隔天親戚就找上門來罵人，罵原PO是不孝子，讓原PO好無奈。賣房就會跟父母撕破臉，不賣又要繼續背負沈重的房貸、稅、水電，以及來自父母和親戚的壓力，讓原PO直呼「壓力真的好大！」也不禁猶豫，「是不是該直接賣掉還錢會比較好？親戚是不是管太多了！」
網友則紛紛在底下留言回覆說，「說真的，這種情緒勒索很常上演」、「這種父母真的很可悲，因為他們知道不用這種方式小孩就不要他們了，不想承認自己失敗，只好用這種方式把小孩綁住」、「直接賣掉啊，幹嘛一直被勒索」、「要嘛還錢、要嘛還房，這樣的親情勒索還是保持一點距離比較好」、「房子還給他們、之前繳的貸款就當他們養育你長大的費用、搬出去自立自強、人生才剛開始、加油」。（編輯：倪浩軒）