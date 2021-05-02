大學生月花4萬！他驚「也太多」　曝開銷網嚇：在生存？

大學生的生活費通常都是靠父母給予，或者自己打工賺取，不過，就有一名虎尾科大畢業的男網友好奇「為什麼這些大學生可以花到3、4萬元」，並且曝光自己的開銷，貼文一出，網友反而嚇到直呼「這樣的開銷，根本是在生存」！





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該名男網友在社群平台《Dcard》上以「為啥這些大學生可以花到3、4萬阿」為題發文，並轉貼Dcard調查局在YouTube上傳的「學生兩天花三萬買包？沒車卻花五千元買安全帽？來看看月光族都怎麼撒錢的『月光族的殘酷心聲』」影片，而影片中的有學生為了追星直接花6萬元，還有人一拿到媽媽給的3萬元就立刻拿去買包包。





不過這也讓看完影片的原PO感到相當驚訝，表示自己還是大學生的時候，一個月花費6000元左右，「含租屋，撇開地區來說」，現如今原PO也已出社會了，但看到現在的大學生花費如此之高，讓他忍不住在文末直呼「就算月薪有5、6萬，我一個月最多也才花一萬多一點，到底是我太old school了嗎」？





▲一名男網友好奇「為啥這些大學生可以花到3、4萬阿」，並曝光自己的開銷，貼文一出，網友反而嚇到直呼「這樣的開銷根本是在生存」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）

不過也有網友表示，「我看這影片覺得超扯耶，我覺得在大學時期就應該多學投資理財先把錢變愈來愈多，之後再用賺來的錢去買想要的比較好，我以前都有錢就存起來投資，每次看到資產和錢錢變多就好開心，很有成就感，然後等到一個程度，把賺來的錢拿去買想要的東西，根本不會心疼哈哈哈還會一直賺錢，大學有空多學投資理財真的」。





另外，還有不少網友們看到原PO的開銷反而嚇到，「樓主根本在生存，我一個月一萬，包伙食、交通、通訊費、娛樂費，就很吃緊了」、「6000含租屋也太省了吧」、「6000怎麼活的...」、「一個月6000含租屋到底是什麼概念....我一個月純租屋就8600了」、「我覺得還是要稍微看一下地區啦，原po一個月6000真的厲害，我光房租就5700……」，而對於網友們好奇「6000含租屋超省」，原PO則回應「我們那邊年繳，所以有打折，包水包網路，超級便宜，遇到不錯的房東」。（編輯：郭佩蓉）



