確診者足跡踏遍雙北！醫急籲「2類人」打疫苗：刻不容緩

華航機師染疫、諾富特群聚風暴延燒，今（2）日新增4名本土個案，指揮中心也公布案1134、案1136公共場所活動史，足跡遍布雙北，整起群聚案例共有24名個案確診，超越部立桃園醫院的21人確診群聚案。對此，重症醫陳志金則在臉書指出「2類人」屬於高風險族群，並呼籲民眾要打疫苗、做好防護，才能保護自己的家人。

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指揮中心指揮官陳時中公布新增4例本土確診案例與新增確診者足跡，其中案1134在4月27日11時30分到12時10分搭乘254公車，接著12時20分在7-11京復門市領錢便離開，12時30分至14時30分在松山區光復北路的巴雷巴雷印度餐廳用餐，14時50分至15時30分搭乘672公車，此外4月28、29日的路線皆是搭乘262公車往返住家及公司。

案1136在4月26日至4月28日則主要搭乘捷運上下班，去程為捷運頂溪站到古亭站轉車至西門，再轉公車（成都路至先嗇宮），4月26日19時25分至20時20分則到新北市永和區72度C舒肥健康餐用餐。

▲指揮中心公布今（2）日新增確診的案1134、1136公共場所活動足跡。（圖／指揮中心提供）

至於今日新增的四例本土病例，陳志金醫師指出，其中3例是案1129防疫旅館房務的家人、1例是案1102機師的小孩，「機師、防疫旅館員工的同住家人」皆屬高風險族群，唯有打疫苗、做好防護，才能保護好自己的家人。

此外，他也向高風險族群民眾喊話，「機組人員的檢疫之所以較為寬鬆，或許是為了航運、經濟的現實考量，但是，機組員一定要謹記：在檢疫期滿之下、即使檢驗陰性，你自己仍然是比一般人具有更高的染疫風險、而且也存在著偽陰性的可能」，同時也呼籲「切記！你一旦染疫，最直接受到衝擊的，就是你的同住家人！施打疫苗是刻不容緩的！檢疫完，在和家人同住時，在家中最好也是要保持距離、做好防護，防疫旅館員工的管理、動線、消毒、對疾病和傳染的認知，都需要好好的再加強」。

▲華航機師染疫事件持續擴大，桃園諾富特飯店也被要求全棟淨空消毒。（圖／翻攝網路）

指揮中心表示，曾出入相關場所民眾請進行自我健康監測，若於 5/12 前出現圖上所述之症狀，應佩戴醫用口罩儘速至就近指定社區採檢院所就醫，不得搭乘大眾運輸。就醫時請主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露、周遭其他人是否有類似症狀等。相關疑問請撥打1922。（編輯：楊智傑）