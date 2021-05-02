印度神童再出預言！9月將爆第3波疫情高峰　好轉時間曝光

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但阿南德解釋，今年某些方面優於去年，因此不必過度擔心。阿南德也強調，人類必須勇於認錯，走向大自然，同時提升身體與精神方面力量，有助對抗疾病。最後他呼籲大家，多出門到戶外曬太陽、呼吸新鮮空氣，雖然無法對抗疫情，還是能幫助抵抗其他疾病。
據了解，印度神童阿南德於2019年曾運用占星術預言，2020年將有疫情、戰爭和全球股市大跌等大事件發生，這些事情逐漸獲得驗證，讓其受到外界矚目；2020年5月時，阿南德又預言國際局勢緊張，世界多處恐爆發戰爭，隨後中印邊境爆發軍事衝突，南北韓關係也變得緊張，美國、伊朗之間的局勢更是不斷惡化；2020年11月更是預言12月將有一場大災難，並將持續到2021年3月底，程度比新冠肺炎疫情更為嚴重，而12月英國便傳出2019冠狀病毒疾病的新變種病毒株。
不過阿南德仍有失準的情形，據印度部分媒體報導，他曾預言2020年恐會爆發第三次世界大戰，主要是由美國、印度與伊朗、巴基斯坦在中東的地緣衝突，引發全球戰事，但今年並沒有發生如阿南德所言的較為詳細描述的戰事，僅有美國狙殺伊朗重要高官，以及伊朗對美軍發射飛彈等事。
另外，也有不少人對於阿南德抱持質疑的態度，指出阿南德的預言內容，與多數預言家話術相同，多以模糊籠統的指涉，使得他們在事後面臨預言失準的質疑時，有很大空間能夠自圓其說。不過針對預言一事，阿南德曾表示「我不希望人們因為我的預言恐慌，希望這場災難性的疫情能夠盡快結束」。（編輯：陳雅雲）
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