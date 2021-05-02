大叔面試保全慘輸「0經驗小鮮肉」！真相超殘酷：當然挑
除了各大樓或銀行，在不少豪宅中也都能看到保全的身影。不過，就有一名40歲的網友指出，自己有當過保全的經驗，但先前面試時卻輸給0經驗的小鮮肉，讓他疑惑詢問「有沒有現在高薪保全都要年輕人的傾向？」對此，就有行家揭開殘酷真相，直喊「當然要挑一下！」
編輯中心/綜合報導
2021-05-02 18:36:24
原PO於PTT八卦板上發文，表示自己已經快要40歲了，先前有當過保全的經驗，但最近找到一個豪宅車道保全的職缺，沒想到卻慘輸毫無經驗的25歲小鮮肉，就連後來面試頂級商辦也被叫回家等消息。面對求職不順遂的困境，就讓原PO無奈詢問「有沒有現在高薪保全都要年輕人的傾向，這邊有沒有40歲4萬的豪宅保全，你們都是怎麼存活下來的，邁向中年的保全要卡什麼位置比較好，鄉民有什麼建議？」
問題一曝光，就引來許多網友討論，「真的有體力或機警的保全，一定找壯年人啦」、「本來豪宅就會挑過」、「豪宅請老保全門面不好看」、「那種當門面的，有的選當然選年輕身材好的，臉也會挑」、「年紀是一部份，主要還是外表啦」、「不過一般保全公司都很缺人，你別太挑應該還是有的」。
其中就有一名行家認真分析，表示「我們公司主要接台北小戶數大坪數億級豪宅，通常管理費都很敢給，一坪兩百以上蠻多的，很多戶一個月管理費就是別人一個月的租金，通常給到這種費用的當然要挑一下」，導致面試時通常會挑看起來更年輕、順眼的，且小戶數豪宅保全工作相當輕鬆，「所以小鮮肉越來越多是正常的，尤其是台北的黃金地段，有錢人連保全都需要門面的」。最後網友也給出建議，指出原PO年紀還算可以，「但四萬以上的場就有點拼了，靠人介紹的話比較快，或者新接案快開天窗就會放寬條件找」。（編輯：陳雅雲）