特企／「路地氷の怪物」台中店新開幕

▲全新的餐點提供更豐富多樣化的選擇，期待能繼續感動大家的味蕾！（圖／資料照片）
▲全新的餐點提供更豐富多樣化的選擇，期待能繼續感動大家的味蕾！（圖／資料照片）

本報訊

2021-05-03 11:07:44

2021年，路地氷の怪物台中存中創始店因不敵沈重房租壓力加上疫情，於1月底暫停營業。

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日前，因為新冠肺炎疫情，民眾紛紛減少聚集，相關舉措影響到餐飲、娛樂。在此特殊時期，每月固定房租支出就成了很重要「壓力源」。

面對疫情重大影響，台中創始店房東不降反漲，且漲幅高達30%。由於該店面對於團隊而言有著一份特殊的情感與意義，經過幾次低聲下氣的溝通，房東卻絲毫不讓步，更直接要求遷離，遇上此狀況，為了不想讓公司倒閉，只好無奈將創始店結束。

難過之餘，團隊也化悲憤為力量，秉持著絕不輕易妥協的精神，尋找到了新的店面。

2021年4月全新路地台中店，座落在台中自然科學博物館旁的寧靜巷弄裡

全新路地台中店以灰白黑為主色調，二樓是台中人氣繪畫教室CMYK GALLERY，三樓則是展覽空間，結合冰品、咖啡及小食、畫畫與藝廊，一個愜意靜謐的藝術新空間，重新定義了美學與餐飲的視覺體驗。

一個全新的開始，不僅延續了一貫堅持的優質鮮乳冰品，更推出了輕鬆的散步鹹食，不單單是多元化的品項及可愛造型，食材與品質上，即便是簡單的漢堡也絕不馬乎。

選用優質食材，掌握食材的特性研發出獨家配方，造訪路地，可以吃到甜點也能享用正餐。此外，還能夠搭配豐富多樣的飲品，從日式宇治手刷抹茶體驗傳統日式風味，到雲朵阿拉比卡咖啡享受濃醇義式莊園的溫厚滑順，搭配獨家怪物雪糕，沁涼的雪糕浸在溫熱的飲品裡，豐富口感絕對值得一試！全新的餐點提供更豐富多樣化的選擇，期待能繼續感動大家的味蕾！



路地 氷の怪物
www.roji.com.tw
台中店: 台中市北區德化街580號 04/ 2208-1811
台北店: 台北市大安區市民大道四段10號 02/ 8773-9997
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