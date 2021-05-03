特企／「路地氷の怪物」台中店新開幕

2021年，路地氷の怪物台中存中創始店因不敵沈重房租壓力加上疫情，於1月底暫停營業。





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日前，因為新冠肺炎疫情，民眾紛紛減少聚集，相關舉措影響到餐飲、娛樂。在此特殊時期，每月固定房租支出就成了很重要「壓力源」。





面對疫情重大影響，台中創始店房東不降反漲，且漲幅高達30%。由於該店面對於團隊而言有著一份特殊的情感與意義，經過幾次低聲下氣的溝通，房東卻絲毫不讓步，更直接要求遷離，遇上此狀況，為了不想讓公司倒閉，只好無奈將創始店結束。





難過之餘，團隊也化悲憤為力量，秉持著絕不輕易妥協的精神，尋找到了新的店面。





2021年4月全新路地台中店，座落在台中自然科學博物館旁的寧靜巷弄裡





全新路地台中店以灰白黑為主色調，二樓是台中人氣繪畫教室CMYK GALLERY，三樓則是展覽空間，結合冰品、咖啡及小食、畫畫與藝廊，一個愜意靜謐的藝術新空間，重新定義了美學與餐飲的視覺體驗。





一個全新的開始，不僅延續了一貫堅持的優質鮮乳冰品，更推出了輕鬆的散步鹹食，不單單是多元化的品項及可愛造型，食材與品質上，即便是簡單的漢堡也絕不馬乎。





選用優質食材，掌握食材的特性研發出獨家配方，造訪路地，可以吃到甜點也能享用正餐。此外，還能夠搭配豐富多樣的飲品，從日式宇治手刷抹茶體驗傳統日式風味，到雲朵阿拉比卡咖啡享受濃醇義式莊園的溫厚滑順，搭配獨家怪物雪糕，沁涼的雪糕浸在溫熱的飲品裡，豐富口感絕對值得一試！全新的餐點提供更豐富多樣化的選擇，期待能繼續感動大家的味蕾！



