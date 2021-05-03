松山分局還原砸警局96秒 鄭麗文：還得感謝中央地方互鬥
台北市警局松山分局中崙派出所日前遭黑衣人士闖入砸毀電腦螢幕，還衍生出前所長許書桓涉嫌湮滅證據，「松山分局之亂」持續延燒。國民黨團總召費鴻泰表示砸警局黑衣人跟警察握手言和，傳出有議員介入，他要求不管牽涉哪個政黨，都要說清楚講明白。黨團書記長鄭麗文嘲諷地說，松山分局昨（2）日終於公布被刪除的96秒影片，還真得感謝警政署、台北市警局都想自保才把影片公布，這不是中央地方合作，而是中央地方互鬥的成果。
記者吳承翰／台北報導
2021-05-03 11:31:43｜2021-05-03 11:41:55
立法院國民黨團3日舉行記者會，痛批警察與黑道勾搭已經成為警察的信任危機，費鴻泰要求上至總統、行政院長、內政部長都應徹查，此外，警政署長陳家欽、北市警察局長陳嘉昌應負起政治責任。
費鴻泰判斷，這件事並非基層的派出所所長可決定，而松山分局長應該也不至於做出如此脫序的政治判斷，費直指「松山分局長的女兒，就是內政部長徐國勇辦公室秘書。」他要求徹查，命令到底是分局長、還是來自於部長室。
鄭麗文表示，松山分局把黑衣人砸警局最關鍵的96秒格式化，但原因從派出所、分局、警政署，三個單位講法都不一樣，市議會、立法院都要求還原影帶並將其交出，警方也胡謅「偵查不公開」。
鄭麗文說，影帶最後能還原、公開，還得感謝警政署、台北市警局之間互相鬥爭，警政署長陳家欽要台北市警察局長陳嘉昌扛下責任，甚至要他交出手機、測謊，署長對局長這麼做，也創下台灣警政史第一遭。
鄭麗文嘲諷道，現在責任似乎要中崙派出所前所長許書桓扛下，說許「年輕、緊張」，但這說法根本把台北市議會當塑膠。鄭麗文質疑，警政署、台北市警局 都要負責，「台灣還是民主國家嗎？現在是親信政治、顏色政治，蘇貞昌還敢說台灣治安很好嗎？」