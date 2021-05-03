焦糖喊加入綠營！陳沂酸「最笨的做法」：要選北市議員了

民進黨近日因「趙介佑案」飽受攻訐，儘管父親趙映光與姑姑趙心瑜出面辭去黨職，爭議卻愈演愈烈，延燒成黨內派系鬥爭，綠營形象遭重創。昨（2）日時常針對政治議題發聲的網紅「焦糖」陳嘉行就在臉書正式宣布加入民進黨，更稱如果受不了綠營的缺點，「那就直接坐在黨主席（蔡英文）面前跟她說」，不過此舉卻遭網紅陳沂猛酸「這是最笨的做法」，更透露陳嘉行目的在投身台北市議員選戰。

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陳嘉行昨（2）日表示，最近四項公投民調顯示民進黨在8月份將全面潰敗，加上不少綠營支持者針對近日的黨員犯罪問題感到憂心，陳嘉行提到「除了焦慮、憤怒看不下去之外，我們其實可以直接改變民進黨內部結構與體質」，除了邀請支持者加入綠營外，他也選擇親自加入民進黨，強調「假如你受不了民進黨缺點，或是認為他們表現不夠好，那就直接坐在黨主席（蔡英文）面前跟她說」。

對此，同為時常針貶時事的網紅

陳沂

就透露，陳嘉行宣布加入民進黨的用意，「就是要投入台北市議員選戰了」，不過換作是她自己就不會選擇加入，陳沂也分析藝人鄭家純也不會跟進，「因為要拿民進黨的好處有很多種方式，成為民進黨員投入選戰是最笨的做法」，認為與其成為民進黨員，不如當綠營支持者弄個爽缺就好，「這樣才能什麼政治紅利都吃到飽又對外展現兩袖清風」。

▲雞排妹（左圖）同為挺台派藝人，陳沂（右）認為她「不會跟進加入民進黨」。（圖／雞排妹、陳沂臉書）

不過許多民進黨員，包含前桃園市議員王浩宇、前立委林靜儀等人也透過臉書向「焦糖」陳嘉行表示歡迎，陳嘉行則在宣布加入民進黨後標註吳怡農，笑稱「這一切就是為了愛啊，哪有這麼複雜」。對此，陳沂則補充表示「先知總是寂寞的，等著看預言吧！」。（編輯：楊智傑）