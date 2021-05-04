土耳其警方：逮捕伊斯蘭國軍事首領

▲土耳其警方表示，已經逮捕武裝激進聖戰組織伊斯蘭國（IS）一名軍事首領。媒體報導，他與已遭格斃的IS首腦巴格達迪關係密切。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲土耳其警方表示，已經逮捕武裝激進聖戰組織伊斯蘭國（IS）一名軍事首領。媒體報導，他與已遭格斃的IS首腦巴格達迪關係密切。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-05-04 08:53:06

（中央社記者何宏儒安卡拉3日專電）土耳其警方表示，已經逮捕武裝激進聖戰組織伊斯蘭國（IS）一名軍事首領。媒體報導，他與已遭格斃的IS首腦巴格達迪關係密切。

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獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）報導，土耳其警方2日在聲明中指出，代號「巴辛」（Basim）的伊斯蘭國（IS）軍事首領在伊斯坦堡郊外遭到拘留。他疑為IS決策委員會成員，並且負責在敘利亞和伊拉克的IS訓練工作。

土耳其媒體報導，阿富汗籍的「巴辛」曾與巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）關係密切。美軍2019年10月在敘利亞西北部伊德利布省（Idlib）的突擊行動迫使巴格達迪引爆炸彈背心自我了斷。

警方指出，2017年12月以來行蹤成謎的「巴辛」持假護照走動。

中東之眼指出，無法證實土耳其警方上述說法，「巴辛」身分也無法確認，而且其他國家對此迄無評論。土耳其警方、土耳其國家情報局（MIT）在聯合行動中逮人，正由反恐部隊進行偵訊。

民營NTV電視台刊登「巴辛」被捕後照片，旁邊還有一張蓄鬍男子穿著軍裝、揮舞大刀的照片，據稱那是當年的「巴辛」 。

IS一度占領敘利亞和伊拉克各1/3領土，現在則只靠蟄伏的組織在土、敘邊境祕密運作。

據報IS上個月在敘利亞西部薩安鎮（al-Saan）綁架數十人，包括11位遭控為敘利亞政府當間諜的平民，以及8名士兵和警察。那是IS近3年前垮台以來最大的行動。

美國為首聯軍仍在伊拉克積極討伐IS，多國部隊與伊拉克軍方合作致力消滅IS殘餘勢力。

伊拉克2017年收復失土後，IS好戰分子活動範圍大體上限縮在薩拉丁（Salah al-Din）、迪雅拉（Diyala）、基爾庫克（Kirkuk）3個省圍成的三角形範圍內，包括伊拉克東北部的哈姆林山（Hamrin Mountains）。

崎嶇難以穿越的哈姆林盆地（Hamrin Basin）是範圍最大也最危險的好戰分子避風港，激進遜尼派和庫德族武裝團體盤據當地數十年。當其他地區安全戒備升級後，IS戰士也退守當地。該地區位在伊拉克聯邦安全部隊轄區和伊拉克庫德斯坦自治區（Kurdistan Region）之間。

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）2月表示，在伊拉克政府要求下，北約打擊IS部隊將從500名士兵擴編為4000人。

此一擴大任務很可能接手美國為首打擊IS聯盟執行的部分訓練任務，包括英國、土耳其、丹麥等北約成員將會參與任務。（編輯：周永捷）1100504

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