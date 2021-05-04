新冠肺炎沒完沒了　中醫師三招提升肺部防護力

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新冠肺炎大流行仍未止息，肺病議題成為國人關注重點。新光醫院中醫部主治醫師黃奎祐表示，肺病常見原因之一是「外感寒熱」，繼而出現氣虛、陰虛。當外感風寒包覆在體表，陽氣受到抑制，身體易感覺寒冷且無法排汗。這類病人常常有咳嗽、發熱、鼻塞、鼻涕清澈、無法流汗的狀況。
另一種情形則屬於「風熱犯肺」，受到肺熱影響導致陰液不足，身體出現「熱象」症狀，例如咽喉腫痛、咳出黃痰、黏痰、鼻涕偏黃、口渴、發燒，這時就需要注意水份補充，例如西醫採取的打點滴，也是為達到補注水份的作用。
久咳好傷肺氣 肺陰不足會潮紅盜汗
黃奎祐中醫師說明，無論是風寒或風熱，一旦症狀持續或本身是體虛、年長族群，由於久咳好傷肺氣，肺部功能相對薄弱，多會呈現出咳嗽、氣喘無力、疲倦、聲音細微、容易感冒、面色黃白，天氣轉變時更容易感冒或不舒服。
若是肺部熱象持續灼燒，滋陰不足，長期下來導致肺陰不足，容易引發虛熱症狀，這時少見高燒而是以低熱為主，會有煩熱、潮紅、盜汗、痰中帶血、聲音嘶啞、咳出來的痰變得乾燥，甚至難以咳出。中醫師指出，每個人體質不同，年長者、體質偏虛者更容易出現氣虛、陰虛症狀。
新冠肺炎屬疫癘 中醫依疾病期別下手
肺炎是新冠病毒最致命的感染症，其實染病後全身都可能受影響。黃奎祐中醫師解釋，新冠肺炎分類上屬於外在環境的「疫毒」，除了肺部也可能會影響脾胃，發生溼毒「疫癘」的感染現象，中醫治療方式也會因疾病進展狀態而有不同。
疾病初發作時，會使用板藍根、魚腥草、黃芩、柴胡、半夏、茯苓、藿香等具有清熱解毒、化溼化痰的用藥。
疾病恢復期時，病人可能有氣虛、陰虛，身體疲憊等現象，則用玉竹、沙蔘、麥門冬，石胡、生地，著重在肺部與胃部養陰潤燥。
進入預防期後，則以扶正固本的藥材為主，如白朮、防風、陳皮、黃耆、黨蔘，利用這些藥材來健運脾胃，並且幫助提升免疫，避免染病後的嚴重發展。
黃奎祐中醫師提醒，新冠病毒影響不限於肺部，也可能波及脾胃，產生拉肚子等症狀。這時就會使用不同的藥物增減，或是加入有健脾作用的藿香、蒼竹、半夏、茯苓、砂仁、澤瀉、薏仁等，幫助化除溼氣。
清熱解毒抑制活性 苦寒藥材勿自行服用
中醫藥治療新冠肺炎的成效已受到不少研究證實，相關藥材也在坊間受到熱烈討論。黃奎祐中醫師說明，最常聽見的板藍根，本身具有清熱、解毒、利咽的效果；魚腥草則能清熱解毒、排膿消癰；黃芩作用則是瀉肺熱、解毒與化痰。一些研究也發現，黃芩苷能抑制ACE活性，阻止病毒進入細胞。此外，桔梗也有宣肺、化痰、利咽、排膿等作用，在一些研究中則認為其成份能抑制病毒蛋白酶，從而阻礙病毒溶入人體細胞。
不過，黃奎祐中醫師提醒，魚腥草、板藍根、黃芩皆屬苦寒藥材，身體較寒的族群，服用後容易感覺腸胃不適甚至腹瀉，通常建議在飯後服用，避免傷害脾胃。一般民眾也不建議自行購買服用，應先至合格中醫門診看診為妥。
提升肺部保護力 中醫師建議三動作
時值換季加上各國疫情又有復起跡象，民眾應作好防疫措施，維持正常作息提升保護力。黃奎祐中醫師建議，平日可按摩耳穴增加肺部保護力。耳朵是人體縮影，搓熱雙手後按摩耳朵正面、背面、耳甲腔（耳朵下半部）達到刺激肺部，每天可按2-3次，每次1-2分鐘。
至於過敏性鼻炎好發者，要注意配戴口罩以維持鼻部恆溫，減少溫差變化或風吹造成鼻部敏感、影響鼻部微循環。此外，頸部大椎穴受到風吹時，容易導致肺虛，冷天風大時建議一定要戴好圍巾。
黃奎祐中醫師建議，一般成人可飲用「玉屏風茶」增加保護力，作法是黃耆三錢、白朮四錢、防風兩錢，煮水1000CC即可。玉屏風茶取自「玉屏風散」的效果，針對體質虛弱、容易感冒的族群，改善皮膚的防護力，阻擋風邪入侵。
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