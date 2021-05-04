狐臭是夏天的困擾？原來多汗症要治療？醫：留意繼發性病變可能

▲ （圖／今健康）
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今健康

2021-05-04 15:00:00

天氣熱就散發異味 多汗症也是疾病？

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炎炎夏日即將到來，除了悶濕黏膩感，腋下有異味困擾等問題，也開始增加。據調查統計顯示，臺灣每10人就有4人有多汗症及狐臭困擾。奇美醫學中心醫學美容中心主治醫師暨皮膚科主任賴豐傑教授說明，多汗症屬於慢性疾病，其特徵是出汗過多，超過調節體溫所必需的出汗量。影響的不僅是腋窩、手掌、腳掌和臉部，可能也會影響身體任何部位。這些症狀將對生活品質產生極大負面影響，導致社交和工作障礙以及情緒困擾。此外，多汗症可能是潛在病理的繼發性病變，需特別留意。

賴豐傑教授表示，狐臭的成因是腋下大汗腺(頂漿腺)活動力旺盛，其分泌物當中的脂肪酸與表皮細菌產生反應而衍生狐臭。雖然狐臭不會惡化，但因狐臭氣味特殊且難以遮掩，容易引起旁人側目，直接或間接影響他人的印象與社交人際關係。



多汗症診斷參考標準

腋下多汗症病人，其皮膚出汗量為一般人的5倍，造成生活極大困擾。當症狀已超過6個月，並伴隨以下條件中的兩項，就必須盡快治療。

1、稍微活動，腋下兩側就多汗

2、異味已對日常生活造成影響

3、親人有相同病史

4、20歲前就常發生

5、空調低於26度還會出汗

6、其他體質方面評估



多汗症嚴重度分級表(Hyperhidrosis Disease Severity Scale，簡稱HDSS)，由輕度到重度可分為1至4級

1分：腋下沒有出汗且不會影響生活

2分：腋下偶有汗但能忍受，偶會影響生活

3分：腋下出汗已經不能忍受且會影響生活

4分：腋下出汗已經無法忍受且總是影響生活



腋下流汗止不住 超過6個月快治療

賴豐傑教授提醒，多汗症可能影響生活，造成困擾，還有可能是潛在病理的繼發性病變。如果症狀已超過6個月，且滿足上述兩項標準，就需盡快治療，與醫師討論合適治療。



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