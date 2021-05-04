狐臭是夏天的困擾？原來多汗症要治療？醫：留意繼發性病變可能

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賴豐傑教授表示，狐臭的成因是腋下大汗腺(頂漿腺)活動力旺盛，其分泌物當中的脂肪酸與表皮細菌產生反應而衍生狐臭。雖然狐臭不會惡化，但因狐臭氣味特殊且難以遮掩，容易引起旁人側目，直接或間接影響他人的印象與社交人際關係。
多汗症診斷參考標準
腋下多汗症病人，其皮膚出汗量為一般人的5倍，造成生活極大困擾。當症狀已超過6個月，並伴隨以下條件中的兩項，就必須盡快治療。
1、稍微活動，腋下兩側就多汗
2、異味已對日常生活造成影響
3、親人有相同病史
4、20歲前就常發生
5、空調低於26度還會出汗
6、其他體質方面評估
多汗症嚴重度分級表(Hyperhidrosis Disease Severity Scale，簡稱HDSS)，由輕度到重度可分為1至4級
1分：腋下沒有出汗且不會影響生活
2分：腋下偶有汗但能忍受，偶會影響生活
3分：腋下出汗已經不能忍受且會影響生活
4分：腋下出汗已經無法忍受且總是影響生活
腋下流汗止不住 超過6個月快治療
賴豐傑教授提醒，多汗症可能影響生活，造成困擾，還有可能是潛在病理的繼發性病變。如果症狀已超過6個月，且滿足上述兩項標準，就需盡快治療，與醫師討論合適治療。
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