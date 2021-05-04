李眉蓁批綠色是黑金　黃偵琳反嗆別忘了妳爸收的500萬

▲現為立委劉世芳服務處執行長的黃偵琳提醒李眉蓁，別忘了她父親因朱安雄議長賄選案，收受500萬被判刑1年並解職。（圖／黃偵琳提供）
▲現為立委劉世芳服務處執行長的黃偵琳提醒李眉蓁，別忘了她父親因朱安雄議長賄選案，收受500萬被判刑1年並解職。（圖／黃偵琳提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-05-04 16:28:05

近日民進黨屢遭外界質疑「黑道治國」，國民黨高市議員李眉蓁在臉書發文，狠嗆「綠色是黑金政治的顏色」；對此，代表左營楠梓市議員參選人黃偵琳今（４）日則反嗆李眉蓁表示，李眉蓁的父親李榮宗綽號澇骨，左營的人都知道她爸是角頭老大，她提醒李眉蓁，別忘了她父親因朱安雄議長賄選案，收受500萬被判刑1年並解職，同時台灣基進新聞部副主任陳子瑜提醒大哥的女兒好意思談黑道？根本在自我介紹？

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▲國民黨高市議員李眉蓁在臉書發文，狠嗆「綠色是黑金政治的顏色」。（圖／截自李眉蓁臉書）
▲國民黨高市議員李眉蓁在臉書發文，狠嗆「綠色是黑金政治的顏色」。（圖／截自李眉蓁臉書）
李眉蓁4日上午在臉書發文，指最近有2個前「黨代表」搶盡鋒頭，一個叫「李義祥」另一個是「趙介佑」。她說，李義祥過去5年標下台鐵大小工程上億元，以他劣跡斑斑的工程聲譽，實在讓人不能不聯想到官商勾結的可能性。另外，李眉蓁諷刺，趙介佑也不遑多讓，年紀輕輕前科累累，卻能橫跨黑白兩道，把警察局當成自家廚房，李眉蓁抨擊，蔡英文總統說要改革台鐵、也說要整頓治安，最近不斷宣誓決心，但「燈下黑」，「綠色是黑金政治的顏色，蔡總統有看見嗎？」

現為立委劉世芳服務處執行長的黃偵琳，熟識她的人都稱她「令果」，深耕左楠地區長達六年，此次將以民進黨角逐左楠地區市議員席次。也因為長期代劉世芳勤走基層，黃偵琳痛批李眉蓁，平時在地方看不到人，前陣子楠梓國民運動中心就她一個民代缺席，現在才在蹭熱度搭便車，當左楠人士塑膠做的嗎？她質疑李眉蓁自從選過市長後，就開始不好好監督地方市政，該出席的活動沒出席，該關心的地方議題不去提，現在管到台北的事，是不是在刷全國知名度，想再參選一次高雄市長？

陳子瑜也質疑李眉蓁好意思談黑道？指出去年市長補選，李眉蓁獲國民黨提名的原因是「年輕、理想、清新」，但沒多久立刻遭起底是「大哥的女兒」。

他指李眉蓁的父親李榮宗，年輕時是高雄地方角頭，人稱「落骨哥」，是當年十大槍擊要犯楊雙伍的「好兄弟」，曾當選高市議員後因涉入高雄市議員朱安雄競選議長賄選案，遭到解職、入獄服刑。且李眉蓁參選市長補選時，在國民黨行動中常會上面對媒體詢問，不敢正面回應，顯然是默認這段過去，當時不敢正面回應，現在倒是大聲批評「綠色是黑金政治的顏色」，有比這個更雙標的嗎？

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