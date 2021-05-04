竹縣十大交通建設2項獲中央補助6億 力拼明年動工

新竹縣政府為建立繁榮基礎，推動竹縣五箭外，也積極爭取改善縣內交通建設，訂定十大交通建設目標，在各方努力下，其中2項工程終於獲中央核定補助建設經費，補助金額高達6.17億元，這2項工程為五峰鄉122線及橫山鄉120線，都屬偏鄉地區道路及通往尖石、五峰的重要道路，縣府將儘速如期如質完工，對偏鄉交通和觀光的改善將是一大助力。





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新竹縣長楊文科表示，感謝縣府團隊及地方公所的努力，從去年元旦宣布十大交通建設計畫後至今，終於其中2項工程獲中央獲得補助，縣府會儘速辦理後續工程設計、用地徵收、工程發包、施工等作業，力拼這2項工程明年都能順利動工，同時，另外8項交通建設工程也一同推進。





新竹縣政府工務處長林鶴斯說明，這2項工程分別為五峰鄉主要聯外道路縣道122線以及橫山鄉縣道120線道路拓寬改善工程。其中五峰鄉122線路段43.5K處路幅狹窄又多彎，便提出截彎取直方案，而且在颱風來襲常發生落石等情形，造成當地居民出入苦不堪言，在縣府努力下，獲中央核定總經費3.9億元，是五峰鄉歷年規模最大的補助工程，目前已進入基本設計及地質鑽探調查作業，預計6月中提出基本設計計畫及審查，期盼明年動工，112年完工。





另外，橫山鄉縣道120線為連結內灣及尖石地區最主要路徑，現況路幅較窄，僅雙車道，道路容量不足且線型不佳，例假日觀光人潮更是導致交通壅塞，不僅影響住民生活，更是影響旅遊品質，並針對縣道120線永豐橋至內灣大橋23.6K-24.8K路段，進行道路拓寬改善，盼解決內灣老街交通瓶頸，提升觀光交通，並強化內灣及尖石地區聯外道路。





新竹縣縣道120線道路拓寬改善工程預計改善長度約1.2公里，路幅由10~12公尺雙向兩車道，拓寬至16公尺，佈設雙向四車道。本案今年獲交通部公路總局核定補助建設經費2.27億元(中央款1.79億元，縣配合款0.48 億元)，預定今年辦理工程設計、明年進行用地徵收及工程發包、施工等作業，預計113年6月完工。



