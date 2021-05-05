立委催返台備詢再逼撤職　謝長廷無奈：悲淒的霸凌

核廢水相關言論，引發國民黨不滿，頻頻催

國民黨立委一方面要求自己回台報告，怎麼又先提案要將他立即撤職，「感覺這是悲淒的霸凌」，立法委員權力再大也不能自我矛盾吧？

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廖婉汝委員是國民黨的外委會召委，她在4月23日決定要我在4月29日回台灣備詢，依規定回台隔離共要21天，7天前通知，當然來不及，聽說他們要求與疾管局商量縮短，我也一直等待，結果縮短隔離不成功，他們就開記者會說「謝長廷不回國，迴避立法院監督」，真是從何説起呢？

謝長廷說，廖婉汝出身屏東縣，自己4月26日赴鹿兒島就是為屏東縣議會和鹿兒島縣議會的友好備忘錄簽署做見證，也為屏東縣物產展在鹿兒島縣廳舉行而造勢，前一天櫻島火山噴發，很多人勸阻莫去，但我覺得早已約好的事，不宜貿然爽約，可以說是冒著生命危險前往，而且又為了4月29日的變數提前一日回到東京待命。





謝長廷感嘆，不料廖委員4月29日早上開會5分鐘就宣布散會，改訂5月24日要他赴立法院備詢，也就是5月2日以前要上飛機，這次只有三天時間準備，駐日代表處又正巧發生工讀生確診，自己忙著防疫、消毒、自肅的同時，又要訂機位、收拾行李和申請PCR，可説是蠟燭兩頭燒。





在4月30日謝長廷看到新聞，國民黨委員正式提案要求立即將其撤職下台，謝長廷直言「感覺這是悲淒的霸凌」，一方面要求他回台報告，怎麼又先提案要將我立即撤職，那回台一趟不是完全浪費公帑和時間？立法委員權力再大也不能自我矛盾吧。





謝長廷說，自己只好把實際狀況向外交部報告，外交部研究後認為應留守駐地，做好防疫和外交公務，並避免萬一回台感染給國人的風險。





謝長廷表示，自己當過多年立委，也看過很多濫用權力對公務員的惡整，這是民主成熟前的正常過程，自己不畏懼，更不會逃避立院監督，其實，個人是很想回去講個徹底痛快，但外交部站在台灣整體利益所做的謹慎決定，依外交人員離開駐地的法定程序，當然必須尊重。



