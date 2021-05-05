另一座護國神山！華爾街日報：聯發科成長亮眼超越高通

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報導指，聯發科實惠的晶片贏得了中低端市場的市佔率；高通仍是5G晶片的領導者，但聯發科也正在急起直追。上一季聯發科營收同比增78%，創下歷史新高，預計本季度將持續增長。
《華爾街日報》分析，美國政府對中國科技龍頭華為（Huawei）的制裁也幫助了聯發科，許多華為的手機產品，特別是高端機種，使用的都是自家公司海思（HiSilicon）設計的晶片，但美國的禁令讓中國其他智慧型手機生產商得利，包括OPPO、VIVO、小米等，而其中有不少公司都是聯發科的大客戶。
根據行業研究機構「IDC」的數據，上季度中國智慧型手機的市佔，小米、OPPO與VIVO手機出貨佔全球35%，去年同期為28%。而這些智慧型手機的訂單，足以抵銷聯發科天璣（Dimensity）在華為上的損失，台積電也是如此。
此外，三星（SAMSUNG）在德州的工廠因為暴風雪停工，影響到高通業務，也間接促成聯發科的成長。雖然三星德州工廠的問題預計會在下半年得到緩解，但整體來說，聯發科在芯片短缺期間表現優良，特別是中國手機製造商增加訂單，加上5G的推動，摩根士丹利（Morgan Stanley）估計，今年全球5G滲透率將從去年的18％增長到今年的47％，投資者應該更多地關注台灣這個新的全球競爭者。