台股大跌慘賠34萬！女淡定認賠 眾見亮點反讚：可嫁給我
台股昨（4）日開高走低一路下殺，盤中一度大跌574.74點，終場收在16933.78點，熱門股航運、鋼鐵也全都受到重挫，讓眾多股民們叫苦連天。而就有網友分享自己的投資戰績，因為這一波虧損了34萬餘元，沒想到額外亮點，讓不少網友熱烈討論。
編輯中心/綜合報導
2021-05-05 11:28:19｜2021-05-05 11:28:29
原PO在「Dcard」貼文指出「嗯嗯就一直放著吧......好好上班，好好呼吸，1個月後再打開看看」只見貼出的照片中，原PO買了大成鋼、群創、芯測等股票，但因為台股大跌，結果損益綠油油一片，總共慘賠347213元。
貼文一出，網友紛紛回應「深呼吸！炒短線後，結果被套牢，說服自己放長線沒事的」、「這些股太旺又漲太久，散戶才會這麼有信心無限追高，殺盤就是來得這麼突然」、「一個月後應該還是綠的，大盤才剛開始修正，景氣循環股小心，報價不漲就回去囉」、「沒事，安慰自己是長線投資就好」。
不過，也有網友開玩笑表示「姊姊本金三百萬...可以嫁給我嗎？」，結果釣出原PO回應「確定是姊姊？我還不到24歲」，此話一出，網友紛紛傻眼「現在學生剛出社會就有三百萬可以投資＝＝」、「23歲本金就三百萬，低卡真的一堆股神」、「不到24就有將近300可以玩，姊姊娶我」、「可嫁給我喔姊姊....少年股神呢」。
最後，提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：張嘉哲）