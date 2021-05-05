NOW辯風向／會告知好友偷吃真相嗎？大根：別當正義魔人

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節目一開始，主持人阿樂先以「偷吃」雞腿被抓包的小劇場帶出今日主題，並分享了從網路整理出另一半在感情中偷吃的5大徵兆，包括「做每件事都很有邏輯，步步為營超細心」、「先發制人對伴侶起疑」、「突然變身工作狂」、「無事獻殷勤」、「朋友作證」，而被視為鐵證如山的朋友證詞，若是你發現好友另一半偷吃，到底該不該講呢？在辯論開始前，有77％的網友支持該講出來的正方，支持反方的僅有23％。
正方由林莎率先申論，認為講出來利大於弊，一時激情還可以原諒，但偷吃到被發現就不應該。Eri則認為，交往階段發現偷吃，講出來還有機會選擇不要進入婚姻，及早說才能及早治療。元元則強調，若是自己被劈腿會很生氣、甚至想自殺，所以將心比心會馬上告訴朋友真相。
反方的大根則在申論時指出，若發現好友另一半偷吃，會直接去找偷吃的那方處理，而不是告訴朋友，說不定朋友想要睜一隻眼閉一隻眼，不要當二百五、正義魔人。犀利言詞獲得阿樂的3％加分卡。畢盈盈也認為，不是局內人很難知道真相，不需代替朋友做選擇。左丹奴更直接勸正方，收斂自己的正義感吧！
雙方申論過後，網友支持度發生大變化，從原本的77：23，一下拉平到50：50。而在隨後的質詢環節，雖然正方反擊，「不說不會良心過意不去嗎？如果事情發生在自己身上，朋友都知道卻沒告訴你，你會覺得對方是真正的朋友嗎？」但反方始終緊扣不要當正義魔人、不要用自己的主觀判斷去代替當事人做決定的論點，在場面上立於不敗之地。
最終交叉質詢過後，再加上大根的加分卡，以及讓林莎或元元說出「大根是暖男」的秘密任務失敗下，反方以57％的支持度逆轉勝，壓倒正方的46％支持度。
而節目今天也增加了懲罰環節，落敗的正方兩位藝人代表林莎和元元，必須站在按摩步道拖鞋上抱起另一人站定15秒，腳底錐心刺骨的刺痛感讓林莎和元元直呼受不了，看來這《綜藝玩很大》同款拖鞋果然威力驚人。
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