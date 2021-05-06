泰王傳又當爸！「貴人」搶先生子　恐動搖皇后、貴妃地位

▲泰國王室動態一直是外界關注焦點，最近泰國國王瓦吉拉隆功傳出又當爸，再度引發討論。（圖／美聯社／達志影像）
▲泰國王室動態一直是外界關注焦點，最近泰國國王瓦吉拉隆功傳出又當爸，再度引發討論。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-05-06 12:17:40

現年68歲的泰國國王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）又當爸了！據傳是一名從未曝光過的妃子為泰王生下孩子，值得注意的是，皇后素提達（Suthida）和貴妃詩妮娜（Sineenat）目前都膝下無子，兩人地位是否會受到威脅，也備受外界關注。

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長期關注泰國王室動態的英國記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）日前在推特上指出，泰王後宮有一名從未曝光的妃子，近日在德國巴伐利亞生下了一名小王子後，母子兩人隨即被送往瑞士的瓦爾德格酒店（Hotel Waldegg）居住。

▲（圖／翻攝自Twitter）
▲英國記者馬歇爾在推特上發文，指泰王瓦吉拉隆功從未曝光的妃子近期誕下小王子。（圖／翻攝自Twitter）

瓦爾德格酒店不但是皇后素提達經常居住的度假飯店，根據德國媒體《Blick》指出，當年素提達還是「小三」的時候，也曾經被瓦吉拉隆功藏在這間酒店，直到2019年被扶正，返回到泰國才登上后位。

▲長期關注泰國王室的英國記者馬歇爾，近日又po出泰王與王后、貴妃一同出席活動的照片，引發網友討論。（圖／翻攝自Andrew
▲皇后素提達、貴妃詩妮娜地位恐受動搖。（圖／翻攝自Andrew MacGregor Marshall臉書）

目前泰王後宮當中有20多名嬪妃，而瓦吉拉隆功膝下有第1任夫人宋詩哇麗（Somsawali）所生的長公主，以及第2任夫人余娃希達（Yuvadhida）所生的4名兒子和二公主。但唯一的王位繼承人是第3任夫人、廢太子妃西拉米（Sirat）所生下下的提幫功王子（Dipangkorn Rasmijoti）。

由於皇后素提達和貴妃詩妮娜，兩人都沒有子嗣，這一名小王子的誕生，會不會引發繼承權爭奪戰，或是動搖素提達以及詩妮娜的地位，也讓外界相當關注。

▲泰國的提幫功王子被認為有發展遲緩問題。(圖／翻攝自We
▲泰國的提幫功王子是泰王瓦吉拉隆功唯一合法繼承人，但先前被外界質疑有發展遲緩問題。（圖／翻攝自We Love HRH Prince Dipangkorn Rasmijoti臉書）
 

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