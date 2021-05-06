省空間該選哪種鍋？網激推「萬能鍋具」：3功能全搞定
許多學生、上班族在外租屋空間有限，購買傢俱、日常用品都得評估收納空間。對此，近日一名女網友在PTT女孩版提到，在租屋處想要煮飯，卻猶豫該買哪些廚具，貼文曝光立刻引發熱議，許多網友認為買「1鍋子」搞定所有料理，還能省下不少空間。
編輯中心/綜合報導
2021-05-06 13:17:48
原PO表示，最近開始想要自己煮飯，要開始採買一些鍋具、碗盤，但廚房可以擺放的地方很少，目前確定要買的有炒鍋、平底鍋，以及湯鍋碗盤可能2至3個，不禁好奇詢問廣大鄉民「想知道大家都怎麼收納？」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「應該是先看做菜的區域，再看可以怎麼收吧」、「氣炸鍋丟進去」、「如果空間小就那種三層收納推車吧」、「真心覺得微波爐萬用，省了很多有的沒的」、「套房不要油煙就水煮、蒸、微波，有看過在陽台用卡式爐炒菜的」。
對此，內行網友大推買一個較深的炒鍋，可兼具炒、煎、煮功能，一鍋打天下，「炒鍋平底鍋一個就好啦，買那種平底的深炒鍋」、「炒鍋買大一點的就可以兼用平底鍋了吧」、「鍋子挑有深度的平底鍋，可以兼當炒鍋煮湯」、「租屋處鍋是越少越好，一個深炒鍋不沾塗層，加一個可以放電鍋的湯鍋，就差不多了」。（編輯：賴詠璿）