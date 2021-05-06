中國火箭失控墜落　吳政忠：如涉及台灣會啟動機制

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立法院司法及法制、教育及文化委員會聯席會議今天併案審查行政院函請審議「科技部組織法修正草案」等案，吳政忠等人列席報告並備質詢。
賴品妤質詢，中國發射的長征五號火箭失控，未來幾天恐墜落地球，網路輿論都在討論這件事，讓很多民眾擔憂，台灣應如何防範，是否有把握精準預測。
吳政忠說，火箭發射到地球上空，與力學有關，發射出去後就受重力吸引，這可以預測，「時間可以提前1、2天來知道最後的落點」，如果牽涉到台灣的話，會啟動一些機制。
台灣國家太空中心代理副主任朱崇惠近日則受訪表示，根據全球各國太空單位監控資訊分析，中國這枚火箭將在8至10日墜落地表，南、北緯41度之間火箭碎片都有可能墜落，但模擬預測結果也可能有誤差，需要隨時修正。
國民黨立委費鴻泰質詢指出，這次修法要把科技部降格為國家科學及技術委員會，他認為，這可能是因為科技部表現不好或者不重要，才會把部改成會，吳政忠則表示，這是責任加重。
民進黨立委黃世杰則認為，今天審這個案子，一方面是成立數位發展部的配套修法，也試圖解決過去長期的組織定位問題。
黃世杰說，「會」比「部」小一級的說法沒有道理，國發會的前身是行政院經濟建設委員會，經建會主委慣例是要由擔任過部長的人選出任。（編輯：郭無患）1100506