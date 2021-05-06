新冠肺炎衝擊！東京迪士尼慘虧541億　遊客人數創新低

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球，不少企業都受到影響。經營東京迪士尼的東方樂園（オリエンタルランド）近日公佈了2020年度財報，東京迪士尼的遊客數不僅創下開園以來最低，全年虧損541.9億日圓（約台幣140.9億元），更是東方樂園在1996年上市以來，首度出現虧損。





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根據營運東京迪士尼的東方樂園（Oriental Land）公布的2021年3月期連結決算，從2020年4月到2021年3月這段期間，淨虧損高達541.9億日圓，而前一年同期收益622億日圓；當期營業額比前期大減63.3%，東京迪士尼在這一波疫情中可說是慘賠。





主要虧損原因是新冠肺炎疫情，導致東京迪士尼樂園以及東京迪士尼海洋臨時停業，遊客人數下滑70%，入園人數創下新低紀錄，兩個園區加起來只有756萬人次，比起東京迪士尼樂園剛開幕的1983年度還要低。休園更導致園方損失129.65億日圓（約台幣33億日圓）。雖然兩大園區在2020年7月重新營業，但仍然受到不小打擊。





▲東京迪士尼曾因疫情臨時停業，遊客人數創下開園以來最低紀錄。資料畫面（圖／美聯社／達志影像）

以迪士尼樂園的盈利結構來看，人事成本和折舊費用佔了經營成本很大一部分，雖然目前東京迪士迪大砍董事和員工薪水，但仍然無法阻止大環境造成得虧損。東方樂園公司表示，現階段也還無法推算下一年度的業績，故無法做出財務預測。



