新冠肺炎衝擊！東京迪士尼慘虧541億　遊客人數創新低

▲東京迪士尼慘遭新冠肺炎疫情衝擊，首度出現赤字，全年虧損541億日圓。（圖／資料畫面）
▲東京迪士尼慘遭新冠肺炎疫情衝擊，營收首度出現赤字，全年虧損541億日圓。（圖／NOWnews資料照）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-05-06 19:32:37

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球，不少企業都受到影響。經營東京迪士尼的東方樂園（オリエンタルランド）近日公佈了2020年度財報，東京迪士尼的遊客數不僅創下開園以來最低，全年虧損541.9億日圓（約台幣140.9億元），更是東方樂園在1996年上市以來，首度出現虧損。

我是廣告 請繼續往下閱讀

根據營運東京迪士尼的東方樂園（Oriental Land）公布的2021年3月期連結決算，從2020年4月到2021年3月這段期間，淨虧損高達541.9億日圓，而前一年同期收益622億日圓；當期營業額比前期大減63.3%，東京迪士尼在這一波疫情中可說是慘賠。

主要虧損原因是新冠肺炎疫情，導致東京迪士尼樂園以及東京迪士尼海洋臨時停業，遊客人數下滑70%，入園人數創下新低紀錄，兩個園區加起來只有756萬人次，比起東京迪士尼樂園剛開幕的1983年度還要低。休園更導致園方損失129.65億日圓（約台幣33億日圓）。雖然兩大園區在2020年7月重新營業，但仍然受到不小打擊。

▲東京迪士尼曾因疫情臨時停業，遊客人數創下開園以來最低紀錄。資料畫面（圖／美聯社／達志影像）
▲東京迪士尼曾因疫情臨時停業，遊客人數創下開園以來最低紀錄。資料畫面（圖／美聯社／達志影像）

以迪士尼樂園的盈利結構來看，人事成本和折舊費用佔了經營成本很大一部分，雖然目前東京迪士迪大砍董事和員工薪水，但仍然無法阻止大環境造成得虧損。東方樂園公司表示，現階段也還無法推算下一年度的業績，故無法做出財務預測。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您認為減碳、非核、經濟和環保之間，能夠取得平衡嗎？

您認為減碳、非核、經濟和環保之間，能夠取得平衡嗎？

繼續作答
羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

繼續作答
打疫苗請疫苗假不支薪，若您打算接種新冠疫苗，您會請疫苗假嗎？

打疫苗請疫苗假不支薪，若您打算接種新冠疫苗，您會請疫苗假嗎？

繼續作答

PK擂台

您認為是否應該要公布防疫旅館名單？

是，要公佈
否，不用公布
92.68%7.32%
2021-05-05-2021-05-08

華航機師染疫延伸諾富特飯店，居家隔離人數創新高！此事件會讓你增加意願去打疫苗嗎？

不會
19.13%80.87%
2021-05-04-2021-05-07

諾富特飯店群聚感染人數攀升，您覺得是因為政府在華航機師確診後沒做好後續匡列、追蹤等防疫措施嗎？

不是
72.25%27.75%
2021-05-04-2021-05-07
即時
推薦閱讀