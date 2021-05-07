「新婚就買市區房」好奇怎辦到？女回4字 他秒愣原地
許多民眾花大筆積蓄買房，交通地點、屋齡、屋況等條件，都需經過層層考量。近日，有網友在PTT女孩版提到，朋友剛結婚就買了市中心的房子，好奇詢問女方怎麼辦到的，對方卻回應「就存錢啊！」讓他不敢置信直呼「真覺得現代人真很少會講實話」，貼文曝光引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-07 08:11:56｜2021-05-07 08:12:01
原PO表示，幾年前有一群人去一個朋友買在市區的新家玩，當下有點好奇，他們才剛結婚，怎麼立刻就可以在市中心買房，於是問了女方，女方卻稱「就存錢啊！」後來仔細想想，認為「女方根本在鬼扯，市中心的兩房還是三房公寓，妳告訴我用存的就買得到？」
原PO後來觀察她老公，原來是開名車的、家世背景也不錯，不禁感慨道「真覺得現代人真很少會講實話，尤其有錢人，大家會覺得嗎？」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「有錢的朋友都嘛低調的，都只說工作存的錢」、「父母有幫忙出確實也不會想告訴別人啦」、「存爸媽的錢、存老公的錢，也是存錢沒錯啊」、「爸媽存錢啊，哪裡沒講實話」、「有錢講給你聽又說人家炫富」。
不過，也有網友表示「我覺得這個有點太私人，通常不會問」、「要有點大媽才會問這種沒禮貌的問題」、「問題有點冒失，不然回答投對胎嗎」、「如果你們沒有很熟，談到錢的事情自然會有保留」、「難道她回答我有一個有錢的老公你會比較開心」。（編輯：賴詠璿）