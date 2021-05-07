特企／「技壓全國」燦坤空調專案　下殺84折起

▲「技壓全國」燦坤空調專案，下殺84折起。（圖／燦坤提供）
▲「技壓全國」燦坤空調專案，下殺84折起。（圖／燦坤提供）

本報訊

2021-05-07 10:39:11

3C通路龍頭燦坤為了搶佔空調市場，推出「國泰民安」空調專案，在全台引爆銷售佳績，提前額滿截止！5/4起將延續這波購買熱潮再加碼「技壓全國」空調專案，推出現折優惠密技，以最優惠的價格、最精實的空調安裝絕技，讓民眾在即將到來的炎熱夏季，都能在家享受到清涼舒適的空調冷氣！

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5/4-5/16燦坤在全台門市推出「技壓全國」空調專案，燦坤獨家開創專屬信用卡的現折密「技」，讓家中想換空調或是安裝新空調的民眾，用更划算的價格，買到更好的服務和品質。活動期間來燦坤買空調，除了購買指定機種88折外，買指定空調會員價25,000元以上機型，刷台新銀行燦坤生活聯名卡、國泰世華銀行指定信用卡，並符合活動資格，再額外贈送會員紅利券1,199元，可直接折抵消費金額，限量共2,500張，數量有限、贈完為止。燦坤「技壓全國」空調方案優惠下殺84折，現場問價更深，請民眾務必把握「涼」機，錯過這檔再等明年！

燦坤持續推出低於市場的超殺空調優惠，拚價格，也要給客戶最棒的安裝技術！燦坤強調，只提供消費者經原廠認證的安裝絕「技」，拒絕表面工夫，講究實在Awesome真功夫，落實每一個安裝環節，固定水平、銅管保溫、冷媒查漏、加工連接頭與抽真空，燦坤堅持專業技術安裝工法，才能真正避免常見安裝問題、有效延長空調壽命！

來燦坤買空調除現折密技84折及安裝絕技，獨家贈送品牌專屬好禮，全面再享 8年延長保固；燦坤獨家Coway旗艦環禦型空氣清淨機加購價5,990元，市價10,900元，省下4,910元，Dyson空氣清淨氣流倍增器加購價只要9,999元，市價17,900元，現賺7,901元。

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