天熱爽吃剉冰！友路過臉綠喊「為何加豬血」　真相糗大了

剉冰
▲一名女網友因為天熱買了碗剉冰來吃，沒想到友人見狀卻嚇壞直喊「為什麼要加豬血？」而真相曝光後，就引來超過4千人按讚。（圖／翻攝爆廢公社臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-05-07 18:32:36

近期天氣逐漸變暖，今（7）日南部甚至出現高溫飆破34度的情況。對此，就有一名女網友買了碗涼爽的剉冰來消暑，但友人路過卻嚇壞驚喊「為什麼妳吃剉冰要加豬血？」然而真相曝光後，就讓不少人搞笑直呼「真的太像了！」

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原PO於臉書社團《爆廢公社》上發文，表示朋友到來家作客時，突然很驚訝詢問她「為什麼妳吃剉冰，要加豬血，不覺得很噁心嗎？」一聽到友人的問題，就讓她當場笑到快斷氣，最後也趕緊解釋「那是巧克力豆花啦！」

文中她亦貼出照片，只見畫面中除了呈現咖啡色的巧克力豆花，還有珍珠、鳳梨等配料，而豆花乍看之下確實與豬血有幾分神似，這就讓原PO搞笑直呼「聽她這麼一說還真有點像，只能怪老闆豆花切法太奇怪了。」

▲原PO買了一碗剉冰來吃，其中「巧克力豆花」的樣貌神似豬血，而讓友人誤會。（圖／翻攝爆廢公社臉書）
▲原PO買了一碗剉冰來吃，其中「巧克力豆花」的樣貌神似豬血，而讓友人誤會。（圖／翻攝爆廢公社臉書）
貼文一曝光，至今已有超過4千多人按讚，不少網友看到照片後也紛紛坦言「真的太像了」，「豬血+1，還有酸菜⋯這碗甜鹹味道好食嗎？」、「真的很像，你不說是巧克力豆花，我也以為是豬血」、「不看內文還真的以為是豬血」、「我剛剛就在想，怎麼豬血和金針花可以跟珍珠仙草搭在同一碗......」、「除了豬血，還有薑、豆鼓、老菜脯」、「剛一直在看這碗是什麼，怎麼有豬血、有酸菜又有粉圓，想說這是什麼地獄來的食物...」。（編輯：陳雅雲）

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