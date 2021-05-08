張藝謀拍片挑謀女郎　拒用整形女「不適合大銀幕」

71歲的大陸導演張藝謀2018年曾以《影》拿下第55屆金馬獎最佳導演獎，近期他上大陸節目《從何說起》談及選擇「謀女郎」標準，他表示除了看適不適合角色外，最重要的標準是不能整容：「我覺得整容把臉上的肌肉都破壞了，我反對整容。」被問若有整形女星來試鏡，他笑笑說：「我不發現就算了，發現了我盡量避免。」
娛樂中心/綜合報導
2021-05-08 15:20:10
張藝謀是華人區相當具有代表性的導演，他拍片40多年，捧紅了不少女星，最具代表的4位「謀女郎」有鞏俐、章子怡、周冬雨、倪妮，4人都是影后等級，氣質形象各有千秋。 他在節目中透露，拍片選角一開始會從電影角色出發，而另一項最重要標準不外乎要有張適合大銀幕的臉。他提到自己會用攝影鏡頭去檢視，包括從光線、角度、 動態、靜態 ，「她絕對不是說隨便整個容就行，那是拍個照片可以，但整容這就完了，所以我反對整容。」張藝謀表示大家愛美是無可厚非，愛美之心人皆有之 ，他也不反對整容行業，「只是從拍電影的角度來說，我們臉上1千多塊肌肉，你動一點點它就會影響，尤其動態的時候，大銀幕把你的臉放大到幾萬倍，那是完全遮不住的。」 張藝謀更說道整形只是為了一個時代的審美觀念，「這個美是不永存的，也是暫時的」，他強調模樣是父母給的，是你的遺傳、是父輩的生命換了一個形式繼續在你身上延續，「真正的美是心靈美，來自氣質、自信、她的各種東西，那個美是煥發出來的。」（編輯：張雅雯）