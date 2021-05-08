嘉南大圳滿百周年　蔡英文：見證台日情誼

八田與一。（圖／翻攝自黃偉哲臉書）
▲八田與一。（圖／翻攝自黃偉哲臉書）

記者鄭婷襄／台南報導

2021-05-08 18:14:00｜2021-05-08 18:17:47

「烏山頭水庫暨嘉南大圳水利系統」開工滿百週年，包括總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、台南市長黃偉哲等人都到了八田與一紀念園區，並與八田與一的故鄉日本金澤連線，一起紀念嘉南大圳開工滿百周年，總統蔡英文表示，嘉南大圳的建設見證了臺日之間的情誼，也期許臺灣和日本互相扶持。

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水道綿延16,000公里的嘉南大圳，橫跨了雲林、嘉義、臺南，是臺灣最知名也最重要的灌溉系統；嘉南大圳灌溉了廣大的農地，也讓嘉南平原成為臺灣重要的榖倉。這項宏偉的水利建設，來自於百年前的創舉和遠見，1920年開工，歷時十年才完成的嘉南大圳，更是當時東亞第一、世界第三大的水利系統。

▲1920年開工，歷時十年才完成的嘉南大圳，是當時東亞第一、世界第三大的水利系統。（圖／翻攝自黃偉哲臉書）
▲1920年開工，歷時十年才完成的嘉南大圳，是當時東亞第一、世界第三大的水利系統。（圖／翻攝自黃偉哲臉書）
紀念典禮前的追思會，台南市長黃偉哲先陪同副總統賴清德參加獻花，稍晚再與總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、文化部長李永得、行政院農委會主委陳吉仲、日本台灣交流協會代表泉裕泰等人來到紀念園區一同紀念八田技師的貢獻。

總統蔡英文強調，百年來，嘉南大圳的水流沒有停止過，臺灣和日本之間，在技術上、經濟上、農業和文化上，也都維持著緊密的交流一百年前，八田技師在設計嘉南大圳時曾經發下宏願，希望百年之後，臺灣的農民都還是有水可用，這樣的眼光，用今天的話來說，就是「超前部署」。

▲總統蔡英文（右）表示，嘉南大圳的建設見證了臺日之間的情誼，也期許臺灣和日本互相扶持。（圖／行政院提供）
▲總統蔡英文（右）表示，嘉南大圳的建設見證了臺日之間的情誼，也期許臺灣和日本互相扶持。（圖／行政院提供）
一百年後的今天，嘉南大圳持續運作著，不過世界已經遇到不一樣的挑戰，疫情影響了全球，人和人之間失去了面對面交流的機會；另外，因為極端氣候，台灣正遇到嚴峻的水情考驗。在這樣的時刻，緬懷八田技師建設嘉南大圳的事蹟，格外有意義。

▲紀念典禮前的追思會，台南市長黃偉哲先陪同副總統賴清德獻花給八田與一技師。（圖／翻攝自黃偉哲臉書）
▲紀念典禮前的追思會，台南市長黃偉哲先陪同副總統賴清德獻花給八田與一技師。（圖／翻攝自黃偉哲臉書）
台南市長黃偉哲也表示，八田與一技師的故鄉位在金澤市，是台南重要的朋友，也是台南的姐妹市，一百年前，八田與一技師將他對台灣這片土地的愛，築成了烏山頭水庫、嘉南大圳，百年來灌溉了嘉南平原，養育了這片土地上的人們，奠定了台灣工商發展的基礎。

一百年後的今天，台灣遭逢大旱，這座水庫更守住了供水防線，讓台南在旱象如此嚴峻的時刻，依然能維持正常穩定的生活，這座水庫不僅是蓄水的水庫，也是文化的水庫，更是台日兩國人民情誼的水庫，也是充滿感謝的水庫，八田與一技師當年對台灣的奉獻與愛，讓所有人至今感懷。

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