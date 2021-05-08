嘉南大圳開工百年　安倍晉三感謝台灣珍惜歷史

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駐日代表謝長廷率駐日代表處官員協助主辦單位洽邀日本前首相安倍晉三、 日本台灣交流協會會長大橋光夫等人錄製致詞影片。
安倍表示，八田與一銅像是呈現穿著工作靴的模樣，這讓他感受到大家不希望忘記八田與一辛勞工作的身影。他很感謝台灣珍惜關於八田與一的歷史，台灣總是帶給日本人很多美好的回憶，那是只有真正的朋友才能締結的深刻心靈交流。
大橋表示，感謝台灣一直傳頌八田與一，日台交流協會也將持續加深前人留下、令人驕傲的日台友好情誼，並傳承給下一代。
謝長廷也藉影片致詞表示，100年前排除萬難才有今日的百年大圳，俗語說「吃果子要拜樹頭、飲水要思源頭」，在八田工程師冥誕的5月8日這個日子，緬懷他和工程團隊的功績，也悼念在工程中傷亡的134位員工。建設這座水庫的歷史是台灣的歷史，也是日本的歷史，期盼這座百年大圳永遠成為台日友好的橋樑。
典禮也規劃錄製日本政要的祝福影片，計有日本前首相森喜朗、日華議員懇談會會長古屋圭司、眾議員衛藤征士郎、台裔日籍參議員蓮舫、參議員瀧波宏文以及日本台灣之友會會長黑須隆一等獻上祝福。
森喜朗表示，他是從前總統李登輝那裡聽到有關八田與一的事，令他十分感動，期盼2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情早日平息，台日民眾得以重啟交流。
蓮舫表示，台南是她父親的故鄉，她曾造訪八田與一紀念公園，看到銅像是八田與一穿著工作服、坐在地上的姿態，她感覺八田與一對台灣來說是那麼親近的存在，令她很感動。
八田與一的孫子八田修一表示，看到台灣人直到現在仍珍惜使用嘉南大圳和烏山頭水庫，祖父八田與一若有知，必定感動落淚。（編輯：周永捷）1100508