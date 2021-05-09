澳媒曝光中國軍方文件　討論「武器化」冠狀病毒打生化戰

病毒實驗室
▲雖然世界衛生組織（WHO）專家小組認為新冠肺炎疫情起源與實驗室關聯很小，但澳洲媒體近日曝光中國政府內部討論生化武器的文件，再次引發外界關注。（圖／翻攝自中國官媒新華社）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-05-09 09:59:03

新型冠狀病毒（COVID-19）自2019年12月底在中國武漢爆發疫情以來，至今已造成全世界逾1億5700萬人確診、近330萬人染病死亡。世界衛生組織（WHO）派遣的專家小組2月在武漢進行調查後，發表初步報告指病毒源自實驗室的機率極低，但澳洲媒體近日指出，中國軍方曾討論過將SARS冠狀病毒武器化，並稱「第三次世界大戰」的關鍵將是生化武器。

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綜合外媒報導，週末《澳洲人報》 （The Australian）取得中國人民解放軍科學家和中國高級公衛官員2015年合作撰寫的文件，美國國務院官員在2020年5月，調查新冠肺炎疫情起源的過程中取得該文件，內文形容SARS冠狀病毒是「基因武器的新時代」的預警，這些病毒可透過人為操縱成為「新興人類疾病病毒，然後變成武器，以前所未見的方式釋出。」

中國政府部門文件引述美國前空軍上校安斯可夫（Michael J. Ainscough）對於衝突模式和生物武器的研究，預測「第三次世界大戰」將會是場「生物戰」，生物武器是致勝的核心武器。

報導指，中國解放軍官方與公共衛生部門撰寫的文件，共列有18名作者，一部分為公衛部門、軍方高層，澳大利亞戰略政策研究所（ASPI）的國防大學追蹤系統顯示，其中10名作者為與西安空軍軍醫大學有關的科學家和武器專家，該校研究範圍涵蓋醫學、心理科學研究，而西安空軍軍醫大學的國防研究則被列為「極高風險」。

美國下議院外交委員會主席圖根哈特（Tom Tugendhat）和澳大利亞國會情報及安全聯席委員會主席派特森（James Paterson）皆表示，這份文件引發外界對中國在疫情起源資訊上，缺乏透明度的嚴重關切。《澳洲人報》調查記者馬克森（Sharri Markson）在9月即將出版的新書《武漢真相》（What Really Happened In Wuhan，暫譯）中，探討新冠肺炎疫情起源的相關調查，提及美國國務院取得的這份文件。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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