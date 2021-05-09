澳媒曝光中國軍方文件　討論「武器化」冠狀病毒打生化戰

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中國政府部門文件引述美國前空軍上校安斯可夫（Michael J. Ainscough）對於衝突模式和生物武器的研究，預測「第三次世界大戰」將會是場「生物戰」，生物武器是致勝的核心武器。
報導指，中國解放軍官方與公共衛生部門撰寫的文件，共列有18名作者，一部分為公衛部門、軍方高層，澳大利亞戰略政策研究所（ASPI）的國防大學追蹤系統顯示，其中10名作者為與西安空軍軍醫大學有關的科學家和武器專家，該校研究範圍涵蓋醫學、心理科學研究，而西安空軍軍醫大學的國防研究則被列為「極高風險」。
美國下議院外交委員會主席圖根哈特（Tom Tugendhat）和澳大利亞國會情報及安全聯席委員會主席派特森（James Paterson）皆表示，這份文件引發外界對中國在疫情起源資訊上，缺乏透明度的嚴重關切。《澳洲人報》調查記者馬克森（Sharri Markson）在9月即將出版的新書《武漢真相》（What Really Happened In Wuhan，暫譯）中，探討新冠肺炎疫情起源的相關調查，提及美國國務院取得的這份文件。
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