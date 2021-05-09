中國疫苗接種率2成2　鍾南山：要免疫遠遠不夠

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據中新社報導，中國工程院院士鐘南山昨天透過視訊出席廣州醫科大學附屬腫瘤醫院研討會，並在發言時警告，現在全球COVID-19疫情形勢還是非常嚴峻，「再加上當前中國疫苗的接種率還不高，距離全民免疫還遠遠不夠，所以仍然需要高度重視，謹防疫情輸入的風險」。
他又說，全球疫情形勢依然嚴峻，不僅給人類生命健康帶來危害，而且還深刻地影響全球的治理的格局，但客觀上也加速了醫療科學研究的步伐，「其中藉助互聯網（網際網路）科技的力量是全國抗疫攻堅的關鍵」。
鍾南山3月在北京清華大學與布魯金斯學會共同舉辦的「快速復甦的正軌：中美新冠疫情防控與治療合作」論壇上曾提到，中國疾病預防控制中心方面計劃，中國的疫苗接種率希望能夠在今年6月底達到40%。
中國疾病預防控制中心主任高福今年3月間則預估，最快要明年中，接種率才能到7至8成。
中國國家衛生健康委員會發言人米鋒4月下旬也在記者會中提出，全球新增COVID-19確診持續上升且繼續出現新變種，須加快接種。
對於近期頻傳民眾難以預約第2劑次接種，米鋒當時稱，已要求各地要做好精準調配，確保第2劑次接種在8週內完成，避免出現「打了上針沒下針」的情況，國家衛健委各駐點工作組也會加強督導。（編輯：張淑伶）1100509