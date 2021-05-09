燁聯鋼鐵火警　陳其邁進駐前進指揮所

協同副市長林欽榮、消防局長李清秀、環保局長張瑞琿、民政局長閻青智、新聞局長董建宏、勞工局長周登春已進駐前進指揮所，消防局表示，目前火勢已經控制，七萬公升油槽安全無慮。

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陳其邁市長協同副市長林欽榮、消防局長李清秀、環保局長張瑞琿、民政局長閻青智、新聞局長董建宏、勞工局長周登春隨即進駐前進指揮所，消防局長李清秀表示，消防隊獲報到場後隨即從4個方向佈設4條水線噴泡沫覆蓋熱軋一廠，

火勢已經獲得控制，

。

而

49歲的員工送義大醫院照護中，無生命危險；高雄市政府也指出，根據環保局監測資訊，過去8小時風向為西風偏北為主，火警的煙會主要會飄向東方（大崗山），也請市民朋友多加留意。