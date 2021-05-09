燁聯鋼鐵火警　陳其邁進駐前進指揮所

今（9）日晚間9點07分左右，高雄岡山區興隆街燁聯鋼鐵驚傳火警，現場國光牌容量7萬公升的磨油儲槽燃燒，高雄市消防局共出動共38車81人前往搶救，高雄市長陳其邁晚間，協同副市長林欽榮、消防局長李清秀、環保局長張瑞琿、民政局長閻青智、新聞局長董建宏、勞工局長周登春已進駐前進指揮所，消防局表示，目前火勢已經控制，七萬公升油槽安全無慮。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-05-09 23:38:31｜2021-05-09 23:45:14
岡山燁聯鋼鐵驚傳火警，高雄市消防局獲報後由大隊長邱榮振率路竹、岡山、永安、彌陀、梓官、阿蓮、湖內、路竹、楠梓、仁武、苓雅、大社、左營、新莊、新興、鼎金、前鎮、成功分隊共38車81人前往搶救。
陳其邁市長協同副市長林欽榮、消防局長李清秀、環保局長張瑞琿、民政局長閻青智、新聞局長董建宏、勞工局長周登春隨即進駐前進指揮所，消防局長李清秀表示，消防隊獲報到場後隨即從4個方向佈設4條水線噴泡沫覆蓋熱軋一廠，現場燃燒基礎油，附近有一個油槽，容量約7萬公升，消防人員目前使用泡沫滅火及週邊射水防護，並未波及到該油槽，火勢已經獲得控制，內部明火已經全部撲滅，目前正在進行四條水線降溫作業。
而燁聯鋼鐵廠長李進輝則指出，今日晚間產線油槽發生火警，人員立起啟動消防系統，但仍無法控制火勢，遂趕緊通報消防隊進場控制火勢，目前火勢已獲得控制，僅有一名49歲的員工送義大醫院照護中，無生命危險；高雄市政府也指出，根據環保局監測資訊，過去8小時風向為西風偏北為主，火警的煙會主要會飄向東方（大崗山），也請市民朋友多加留意。