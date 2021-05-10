NOW早報／最慟母親節！黃暐瀚PO照憶「媽媽笑容」全淚崩

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今日天氣／晴到多雲氣溫高 中南部高溫逾36度
今（10）日天氣與昨類似，除了東半部地區因為風向及輻合作用，部分地區會在一些時間出現短暫的陣雨現象外，台灣大部分地區多是偏晴朗穩定，午後各地山區有些熱對流發展，造成小範圍的短暫雷陣雨；白天氣溫偏高，北部、東半部高溫29至32度，中南部高溫可以來到34、35度，中南部近山區處或河谷有36度以上高溫發生的機率，戶外活動應多補充水分並注意防曬，各地低溫約24、25度。
母親節大當機！必勝客「系統出包」客全崩潰 業者回應了
昨（9）日是一年一度的母親節，不少民眾早已返鄉與家人團聚慶祝佳節，甚至有許多人提前訂了大餐，想與親朋好友一同享用。連鎖披薩「必勝客」也推出母親節系列套餐，吸引顧客訂購下單，但昨日卻傳出必勝客系統大當機的消息，客人拿不到餐點，現場還排起人龍，民眾也紛紛湧進粉專抱怨。對此，必勝客晚間也發出聲明致歉。
確診飛行教官足跡曝光！到過華泰名品城、拉麵店與咖啡廳
華航諾富特飯店群聚感染事件持續擴大，中央流行疫情指揮中心8日公布2名新增病例，分別是案1183模擬飛行教官和案1184（案1183同住家人），針對相關確診者的足跡疫調，指揮官陳時中昨天下午做出說明。
長征五號進入大氣層！中國：落點近馬爾地夫、大部分燒毀
中國長征五號火箭（Long March 5B rocket）於4月29日發射後失控，歐洲航太總署（ESA）、美國太空總署（NASA）都預測，長征五號的殘骸於昨（9）日上午10時左右進入大氣層。中國載人航天工程辦公室則是昨日上午7時才公布預測殘骸軌道，後於11時更新，火箭殘骸於10時24分進入大氣層，墜落於阿拉伯海、近馬爾地夫海域，且絕大部分在墜落過程中燒毀。
陳沂深夜舌戰雞排妹「慘遭臉書禁言」 影片消失原因曝光
鄭家純（雞排妹）委任律師王啟任被爆出與賣淫集團合作，仙人跳40名以上的醫師、企業主嫖客，遭網路紅人陳沂狠狠開酸「術業有專攻」。雙姝昨（9日）在陳沂直播正面對決，舌戰1個小時，事後陳沂臉書上卻找不到這則影片，陳沂透露，原來和雞排妹的直播遭到臉書下架，她的帳號也被禁言22小時。
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