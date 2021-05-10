美中關係惡化 陸委會：美方支持台灣強化自我防衛能力
近來美中關係緊張，立法院內政委員會今（10）日邀請陸委會、國防部、外交部、經濟部、國安局列席就「美中衝突加劇下的臺海情勢發展」進行專題報告。陸委會的報告表示，近來臺美互動持續深化，日前也派前參議員陶德訪臺，並重申對臺安全承諾，支持我國自我防衛能力，拜登政府上任後，美方與盟友的合作過程中，亦加大國際社會關注北京對台脅迫的舉措，鼓勵兩岸以和平的方式解決問題。
記者吳承翰／台北報導
2021-05-10 09:51:49
陸委會的報告中也提到，中共近期對我方的政策主張，持續重申一中原則、否定我國國家主權，並強調唯有回到一中框架下的九二共識，兩岸關係才能穩定，將兩岸僵局的責任推給我國。此外，解放軍盡其執行多項演訓，共機持續侵擾我國西南空域，中共刻意製造台海緊張氛圍，意圖影響國際支持與我國民心士氣。
外交部報告表示，面對中共對臺威脅挑戰日益擴大，政府維持臺海現狀的政策一貫，將持續審慎評估情勢、強化自我防衛，堅定捍衛國家主權與民主自由。
而日前英國《經濟學人》雜誌更稱台灣是「地球上最危險的地區」。國防部強調，共軍持續在臺海周邊進行海空侵擾，透過宣傳擴大對我國軍事威攝，國軍依「防衛固守、重層嚇阻」軍事戰略，積極提升不對稱戰力，將以堅實戰備整備，嚴加防範軍事挑釁。
國防部表示，美國以多邊方式持續推動自由開放的印太戰略，重建與夥伴國家的關係。我國戰略位置至關重要，將與理念相近的國家，加強安全對話與軍事合作，針對周邊情勢強化監偵能量掌握共軍動態與情資分享，增進國際安全鏈結，提高中共犯臺代價，嚇阻中共的軍事冒進。