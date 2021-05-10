美報告指武漢實驗室為「疫源」 綠委籲WHO調查清楚
美國廣播公司（ABC）3日報導，美國勞倫斯利弗莫爾國家實驗室（LLNL）科學家，曾對新冠肺炎的病毒起源進行祕密研究，最終發現這場大流行的「疫源」很可能就來自中國武漢的一座實驗室；民進黨立委趙天麟今（10）日接受訪問時，則是呼籲世界衛生組織（WHO）應該開放、透明、無界限的去中國、去武漢，把事件查清楚，給中國一個自清的機會，也避免災害再次發生。
記者劉育辰／台北報導
2021-05-10 12:18:17｜2021-05-10 12:21:02
趙天麟表示，這次的疫情，無論是稱武漢肺炎還是叫新冠肺炎，它對世界造成的災難至今無法解決；這樣一種病毒的演進，不管是人為的，還是環境所致，都對人類社會造成很大的傷害，他認為中國或WHO該做的，就是開放、透明、沒有界限的，好好去中國、去武漢，把事件查清楚，否則「中國特意製造生化武器」的傳言就不會中斷，中國如果必須要澄清或是證明這件事「並非中國所發動的生化攻擊」，唯一的做法就是開放武漢的實驗室、開放所有科學家去那裡進行完整調查。這樣不僅是中國一個「自清的機會」同時也避免災害再次發生。
此外，世界衛生大會（WHA）將在5月24日登場，今天也是報名截止的最後一天，雖然國際紛紛為台發聲，不過截至目前為止台灣仍未收到邀請函。趙天麟認為，在北京當局的阻撓下，台灣想參加WHA難度一向都相當高，但如同外交部所說的，台灣會努力到最後一秒，同時也感謝7大工業國（G7）、美、日等理念相近國家為台灣發聲，即便這次到最後台灣還是沒辦法參加WHA，也請國人不要氣餒，因為德不孤必有鄰，台灣不斷努力得到世界的認同，終究有一天可以突破萬難，參加這些有意義的國際組織。
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