治療俄國反對派納瓦尼首席醫師　驚傳人間蒸發

俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）去年8月在前往俄羅斯莫斯科的班機上，疑似遭到下藥昏迷，隨後被送往鄂木斯克（Omsk）第一緊急醫院進行救治。不過當時負責為納瓦尼進行治療的首席醫師穆拉霍夫斯基（Alexander Murakhovsky）近日驚傳人間蒸發，另外還有兩名住院醫師在先前離奇死亡。





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納瓦尼在住院期間，穆拉霍夫斯基曾經向媒體多次說明，透露納瓦尼是「代謝失調所造成的血糖急劇下降」。穆拉霍夫斯基也在去年11月被拔擢升為鄂木斯克州的衛生首長，讓納瓦尼當時多次在社群媒體上諷刺，直說這是穆拉霍夫斯偽造檢驗結果，對長官阿諛奉承才獲得加薪升官的機會。





不過根據《CNN》報導，穆拉霍夫斯在5月8日時，開著越野車前往鄂木斯克州博利舍烏科夫斯基區森林內的狩獵場後，從此下落不明，過了一天他的親友們發現無法與他聯繫，前往搜索也無任何發現，才決定向警方報案失蹤。





雖然鄂木斯克當局證實，目前已經派出搜救團隊，積極展開搜索工作。但由於現場地形環境複雜，甚至還有沼澤，讓搜索工作進行困難。目前動員警察、國民警衛隊、狩獵檢查員和志願者，甚至派出了直升機和無人機協助，並且也在距離狩獵場的6.5公里處發現穆拉霍夫斯基的越野車，但人依舊不見蹤影。





除了穆拉霍夫斯基之外，在鄂木斯克第一緊急醫院擔任副主任的55醫師馬什米申（Sergey Maximishin），是俄羅斯麻醉醫學的權威，也曾經在納瓦尼昏迷時負責治療，卻在今年2月底突然去世。另外還有一名63歲頂尖醫生阿吉舍夫（Rustam Agishev），也相繼在隔月去世。根據當時醫院發表的聲明，阿吉舍夫在去年12月時中風，遲遲沒有康復，目前不清楚阿吉舍夫與納瓦尼的治療有無任何關聯。



