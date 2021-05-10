智慧農業優質選擇　高雄「丹參」產品獲國際大獎肯定

高市府積極推動智慧農業，企業運用專利仿生農法與智慧農業科技技術，種植出無毒漢方作物「丹參」，其丹參葉植萃產品更獲得世界三大品質獎之一的Monde-Selection銀牌獎肯定。高市府農業局局長張清榮今（10 ）日出席記者會表示，智慧農業是高雄智慧城市的一環，市府也組成智慧農業服務平台，推動智慧農業加速落地





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張清榮說，蓋婭社會企業今年度的獲獎，代表台灣農業、高雄農業、高雄青年創業，理念與實質品質都值得支持與鼓勵。經濟部中小企業處專委黃秀玲表示，中企業處推廣Buying Power社創良品已經好幾年，蓋婭輕漢方（台灣蓋婭社會企業）是農業產業類極具代表性的社會企業。





▲「丹參葉植萃護手精華霜」獲得世界三大品質獎之一的Monde-Selection銀牌獎肯定。（圖／記者陳美嘉攝，2021.05.10）

林盈說，用漢方養生是我們生活習慣的一部分，蓋婭接下來將推出丹參黑豆茶以及丹參枸杞菊花茶，將優質丹參帶著天然活力，成為我們的養生日常。



