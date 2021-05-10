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解決少子化　藍營發言人爭取新北加碼試管、凍卵補助

江怡臻
▲新北市議員江怡臻認為，少子女化的趨勢，希望越來越多育兒鼓勵措施，而不是被動的補助，還設下許多限制。（圖／新北市議員江怡臻提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-05-10 18:05:34｜2021-05-10 18:26:42

行政院上週通過少子女化的對策，包括不孕症試管補助、增加產檢次數等；新北市議員江怡臻呼籲新北再加碼，另建議推出凍卵補助政策，建立更完整的不孕夫妻友善環境，紓緩少子女化危機。

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江怡臻說，中央在不孕症的補助政策上，補助的次數以年齡40歲為分界，但試管補助有年齡區分，不僅忽略高齡婦女的需求，也沒有看到女性為了打針吃藥取卵的辛苦，現在40歲以上婦女做試管療程，可能要做到6、7次才成功；政府基於挽救生育率，應該同等支持，鼓勵成功，而不是設立補助的限制。

衛生局長陳潤秋回應，試管嬰兒主要目的是幫助不孕夫妻圓夢，但其解決少子化的效果有限，40歲以上的婦女懷孕機率也會降低，更會增加嬰兒的唐氏症風險，應該盡量鼓勵夫妻在最好的懷孕年紀間生育；考量不孕症的補助加碼與凍卵補助，所需經費龐大，以目前新北市的財政，現況需要長遠的規劃。

江怡臻指出，少子女化真正原因，在於剛出社會時拼事業、拼考試，連結婚都晚了，甚至找不到合適對象，等到拼得差不多、經濟較有基礎，生活比較穩定之後，才發現生小孩不容易；因此無論哪個年齡層，如果願意做試管，市府都應該支持，不應以年齡作為補助上的區別。

江怡臻建議，政府應研議凍卵補助，讓想生育的女性有更多選擇；陳潤秋回應，目前的少子化應對政策，主要聚焦在如何讓年輕人在育兒方面更加順利，而提供凍卵補助的難處，同樣是經費非常高，市府沒有龐大的預算補助，相較於其他的政策，也較不能直接解決少子化問題，所以尚需更謹慎的評估。

江怡臻認為，少子女化的趨勢，希望越來越多育兒鼓勵措施，而不是被動的補助，還設下許多限制；此外，低薪、高房價是年輕人不敢生、不願生的關鍵，除了育兒政策加碼，也希望政府能真正看到年輕人的痛苦，提出具體政策。

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2021-05-10-2021-05-13

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12.5%87.5%
2021-05-07-2021-05-10
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