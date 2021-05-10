解決少子化　藍營發言人爭取新北加碼試管、凍卵補助

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衛生局長陳潤秋回應，試管嬰兒主要目的是幫助不孕夫妻圓夢，但其解決少子化的效果有限，40歲以上的婦女懷孕機率也會降低，更會增加嬰兒的唐氏症風險，應該盡量鼓勵夫妻在最好的懷孕年紀間生育；考量不孕症的補助加碼與凍卵補助，所需經費龐大，以目前新北市的財政，現況需要長遠的規劃。
江怡臻指出，少子女化真正原因，在於剛出社會時拼事業、拼考試，連結婚都晚了，甚至找不到合適對象，等到拼得差不多、經濟較有基礎，生活比較穩定之後，才發現生小孩不容易；因此無論哪個年齡層，如果願意做試管，市府都應該支持，不應以年齡作為補助上的區別。
江怡臻建議，政府應研議凍卵補助，讓想生育的女性有更多選擇；陳潤秋回應，目前的少子化應對政策，主要聚焦在如何讓年輕人在育兒方面更加順利，而提供凍卵補助的難處，同樣是經費非常高，市府沒有龐大的預算補助，相較於其他的政策，也較不能直接解決少子化問題，所以尚需更謹慎的評估。
江怡臻認為，少子女化的趨勢，希望越來越多育兒鼓勵措施，而不是被動的補助，還設下許多限制；此外，低薪、高房價是年輕人不敢生、不願生的關鍵，除了育兒政策加碼，也希望政府能真正看到年輕人的痛苦，提出具體政策。