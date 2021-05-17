吸菸會增加失智風險？

台灣人的平均壽命是80.9歲。但你知道嗎？台灣80歲以上的長者，每五人中，就有一位是失智症患者，不只是記憶力減退、思考能力退化，也往往會同時出現個性改變、妄想或幻覺的症狀，對生命及整個家庭，都有毀滅性的影響。





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專攻極早期失智症治診的高雄醫學大學大同醫院神經科主任楊淵韓醫師說，「阿茲海默症是最常見的失智症。但有許多台灣人誤以為人老了會得阿茲海默症，變成老番癲，是正常的。但失智症，雖然是年紀越大，越容易罹患，卻不是每一個老人，都會得失智症。失智症跟所有疾病一樣，若能及早防範、及早診斷、及早治療，可以再增加與家屬相處的時光。」





失智症有哪些早期症狀？可填寫AD8極早期失智症篩檢量表中的八個問題，自我前後比較，若有二題跟過去幾年比較是有改變的，就是有問題，可進一步詢求神經科醫師的協助。





1. 判斷力上的困難。例如：落入圈套或騙局、財務上不好的決定、買了對受禮者不合宜的禮物。

2. 對活動和嗜好的興趣降低。

3. 重複相同問題、故事和陳述。

4. 在學習如何使用工具、設備和小器具上有困難。 例如：電視、音響、冷氣機、洗衣機、熱水爐(器)、 微波爐、遙控器。

5. 忘記正確的月份和年份。

6. 處理複雜的財物上有困難。例如：個人或家庭的 收支平衡、所得稅、繳費單。

7. 記住約會的時間有困難。

8. 有持續的思考和記憶方面的問題。





世界衛生組織指出，「全球14%的阿茲海默症病例與吸菸有關。」





楊淵韓主任非常鼓勵病人不要吸菸，也會把有意願使用戒菸藥來改善情緒、焦慮的病友轉給家醫科醫師，增加戒菸成功率。





楊主任說，「當一個病人跟你說，我會少吸點菸，意思就是他沒有很強烈的意願戒菸。病人本人想要改變是戒菸成功最重要的關鍵。我會每一次門診，都一再勸告病人不要吸菸，主要是因為吸菸是心血管疾病的危險因子，跟中風、失智症有相關。當年紀越大，因血管導致的失智症越多。亞洲的阿茲海默症，四到六成病人，都合併有血管的因素。而吸菸會讓血管動脈硬化，彈性變差，血流灌注就會下降，長期腦部血管的阻力增加，就會導致失智症的發生。香菸的有害代謝物質、氧化的毒物，也會讓細胞退化。若是血管阻塞，細胞就會死亡。吸菸，對健康實在找不到任何好處。」





戒菸也很需要家屬一起幫幫忙，像有的太太會說，先生不會嫖，也不會賭，只有吸菸這個小小嗜好，沒有關係。子女會說，老人家，已經吸菸吸了一世人，會不會一戒菸，反而不利健康？這些錯誤的訊息誤導，讓戒菸更不容易。事實上，萬一先生因吸菸而心肌梗塞、中風、失智症，老人家因為吸菸倒下去，也都是家屬要扛起長期照護的責任，親友也要提供戒菸時的支持力量，伴侶、兒女、孫子一起幫忙，就有勸阻力，讓心愛的家人，不要再繼續吸菸。









