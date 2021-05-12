婆婆付頭期買房登記媳婦名！「背後陰謀」讓她氣炸：夠了

買房是許多人共同的夢想，但如今房價甚高，想擁有一個家恐怕必須身兼多職，而不少長輩為了減輕小孩壓力，便會替孩子支付頭期款。不過，近日卻有一名人妻透露，日前婆婆買了一間房子，只付頭期款並登記在她名下，剩下的20年房貸都由她負擔，重點是房子不是她在住的而是小姑！且老公也只想減輕妹妹的負擔，這讓她相當氣憤，不禁直呼「真的夠了，我真的累了！」





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原PO在臉書「靠北婚姻2.0」表示，今（2021）年初婆婆付了頭期款幫單身小姑買房，其他剩餘款由她貸款20年慢慢付，因為婆婆堅持一定要買她的名字，但她其實一點也不想！無奈直說「每月貸款我繳就算了，連水電費地址都要寄到我的住處要我繳，現在連每年的房屋稅也是寄來要我繳，我實在不懂，老公說幫小姑買房是為了減輕她的負擔，但小姑單身一人，又自己開店，吃好用好，開名車、全身名牌，不願在家住自己在外租屋，而我有兩個小孩，老公在家工作拿少少的錢（只夠付二小的學費），其它都要我負擔，老公只想減輕妹妹的負擔，但重重的增加我的壓力...」





▲近日一名人妻透露，婆婆買了一間房子，只付頭期款並登記在她名下，剩下的20年房貸都由她負擔，重點是房子是小姑在住，這讓她相當氣憤，不禁直呼「真的夠了，我真的累了！」（圖／翻攝自臉書「靠北婚姻2.0」）

「為小姑減少房租的壓力，得來的是什麼？她會感謝你嗎？不會！」原PO直言「只是讓她的生活更加奢華，買名牌包（一次2-3個），跟朋友吃飯她買單（因為更少回家吃飯了），去按摩、逛街購物，而我呢？買自己東西都要想過再想就是捨不得，想想何苦，賺錢給人爽的，老公還一付自己是擔負大責的大哥為護妹妹...」這讓她十分不解，暴怒直呼「真的夠了，我真的累了，我的死薪水每月5萬不知還能撐多久，有時都在啃之前存的老本，真為自己的未來擔心，而天真派的老公只會說『錢在賺就好不用擔心』，真的很火大」。





此文曝光，網友隨即議論紛紛「妳竟然把自己的錢跟婆家的混在一塊兒了，看起來妳對人性很有信心喔…而妳婆家人包含妳先生，賭妳一定不敢輕言賠上自己的婚姻而棄繳賣房，他們一家看起來更有信心…最『天真』的應該是妳，非妳老公。」「自找的...你該清醒了！」「一開始沒踩好底線就大錯特錯了，如果妳只是抱怨而沒有任何作為，那也只能是抱怨」、「妳在這邊火大也沒用，硬起來說妳付不出貸款，要嘛賣掉房子、要嘛小姑自己付。反正又不是你們在住，何必這麼撒錢？況且妳老公對妳的兄弟姐妹也買房讓他們住+付貸款嗎？我想沒有。」「好誇張，為什麼要幫小姑買房？奇葩」、「把重擔交給老公扛，不夠老公去想辦法，對老公說：錢再賺就好，不用擔心！」「既然是妳的名字，負擔不了就賣了，總比信用不良好」。（編輯：許苡晴）



