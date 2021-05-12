疫情又亮紅燈！到底何時才能結束？命理師揭「緩解時間」

國內昨（11）日新增7例本土個案，且多例為不明感染源，為防範發生持續社區傳播，自昨日起至6月8日共4週，提升疫情警戒至第二級，並對於個人及外出、集會活動、營業場域、大眾運輸實施相關限制措施。而這波從2019年就來勢洶洶的新冠病毒，挾帶著強大的傳播能力，打亂了全世界的節奏及整個地球的生態，加上今年4月28日冥王星開始逆行，印度變種病毒再度肆虐，死傷慘重，台灣最近疫情也越演越烈，究竟這波疫情何時才能徹底結束？華人占星權威李靜唯就從印度吠陀占星學的觀點分析，直指「這次疫情要正式緩解，最快的時間點大約會落在2022年5月之後。」





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李靜唯表示，這波新冠疫情病毒主要引發的病狀有咳嗽、流鼻水、嗅味覺異常、肺部發炎等症狀，在吠陀占星系統裡，金牛座與雙子座分別代表人體的喉嚨、支氣管、呼吸道以及肺部，從2019年起「羅喉」與「計都」的位置就一直持續影響到金牛座與雙子座，也意謂著這兩顆凶星的能量嚴重影響人類的健康，尤其是跟金牛座與雙子座相關的人體部位。





李靜唯指出，在古印度神話裡，阿修羅因為偷食甘露被太陽神蘇利耶與月神蘇摩發現後，命令毗濕奴將阿修羅砍成兩半，頭部成為了「羅喉」，身體則成為了「計都」，「羅喉」與「計都」在吠陀占星系統裡是很受重視的凶星，也隱藏著因果報應的元素，這兩顆星對於個人運勢或是世界局勢都會產生極為強大的負面影響。當人們受到這兩顆凶星重創時，也意謂著人類需要開始深刻反省及檢討了，因為我們面對與承擔的災難通常都是源自於自己的所做所為，因為這一切的共業都代表著大自然及宇宙能量對人類的反撲與抗議。





「近百年來類似於新冠病毒這樣大規模疫情影響的事件，莫過於1918-1920年的西班牙大流感以及2002、2003年的SARS，在這兩起事件中我們驗證了當時星空中羅喉與計都都衝擊著金牛座與雙子座，跟現在的新冠病毒一樣嚴重影響了我們的肺部、呼吸器官以及支氣管相關的疾病。」





▲指揮中心昨（11）日表示，因應社區傳播風險升高，即日起至6月8日提升疫情警戒至第二級，實施相關限制措施，嚴守社區防線。（圖／指揮中心提供）

李靜唯接著說，「羅喉」與「計都」大約一年半會轉換一個星座，因此每次衝擊金牛座與雙子座的週期大約是10.5年，當然並不代表每10.5年就會發生一次大規模的疫情。然而，在這一次占星與疫情的研究中，竟然發現了西班牙大流感時冥王星正好也落在雙子座與當時的「羅喉」、「計都」，產生非常不好的相位，SRAS發生時冥王星也在天蠍座對金牛座與「羅喉」、「計都」有負面相位。反觀這次新冠疫情的時間點冥王星正好位於射手座，同時也對於雙子座與「羅喉」、「計都」的相位造成很大的衝擊。





李靜唯也透露，冥王星是在1930年才被發現的，它所代表的意義之一就是死亡。雖然古典的吠陀占星並未使用冥王星，但是基於這一次的研究發現當「羅喉」與「計都」衝擊到某個星座時，如果恰好也與冥王星產生相位，都不約而同的發生了大規模的傳染病與死亡，基於這樣的巧合我們可以發現，西班牙大流感與SARS結束的時間點都落在「羅喉」、「計都」脫離了影響金牛座與雙子座，以及與冥王星有相位的時候。





李靜唯老師認為，這次疫情要正式緩解，最快的時間點大約會落在2022年5月之後，但是未來的變種病毒有可能不斷發生，全世界的旅游生態將被徹底改變，人與人之間的交流將會更重視心靈的契合，網路自媒體及人工智能、環保，身心靈等新興產業將會在木星進入水瓶座的風星世紀時大放異彩！不過，值得一提的是，今年10月份土星、木星、冥王星會一同匯聚在摩羯座並且與身在雙子座的「羅喉」產生相位，所以大家還是要提高警覺，年底全球可能還會有另一波更嚴峻的疫情高峰，千萬不可以太過鬆懈。（編輯：許苡晴）





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