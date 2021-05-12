台灣進入社區感染！彭博社曝隱憂：疫苗接種率不到1%
中央流行疫情指揮中心昨（11）日表示，境內新型冠狀病毒（COVID-19）疫情進入社區感染。美國《彭博社》（Bloomberg）報導，面對疫情來勢洶洶，早期防疫完善的台灣、新加坡最大的隱憂是疫苗接種率偏低，若是傳播能力更強的變種病毒擴散，恐怕造成大規模疫情爆發。
要聞國際中心林孝萱/綜合報導
2021-05-12 09:47:18
《彭博社》報導指，台灣、新加坡都是亞洲地區防疫相當出色的代表，然而近期新加坡對外籍勞工進行防疫限制後，台灣也宣布限制集會人數。收緊防疫限制同時引發大眾對經濟增長停滯的擔憂，本週台灣、新加坡的股市都出現拋售的情況。主要的原因是台灣、新加坡的疫苗接種率都較低，人們擔憂變種病毒可能導致群體更加脆弱。
台灣週二（11）宣布進入社區感染，接下來4週內，室內活動人數限制在100人以下、室外活動人數500人以內，這是台灣去年年中放寬政策以來，首次收緊防疫措施。同時，台灣衛生單位週二（11）也通報新增7起社區感染案例、4例境外移入案例。
新家坡則是在近期爆發院內感染，當局開始對所有醫護人員進行病毒檢測。然而，台灣、新加坡過去一年控制疫情得當，讓人們接種疫苗的意願較低。根據《彭博社》數據，台灣到目前為止接種率不到1%，新加坡好一點，接種率約19%。
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