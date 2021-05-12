台灣進入社區感染！醫列4點大讚「這樣很好」　網全認同

國內本土疫情進入嚴峻時刻，昨（11）日新增7例本土個案，且多例為不明感染源，足跡遍布新北、宜蘭，進入社區感染階段，對此，重症醫師陳志金昨日也發文，指出出現社區感染後的4大現象，直言「這樣很好」。





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為防範發生持續社區傳播，中央流行疫情指揮中心11日表示，自昨日起至6月8日共4週，提升疫情警戒至第二級，並對於個人及外出、集會活動、營業場域、大眾運輸實施相關限制措施。





而重症醫師陳志金昨晚也在臉書粉專《Icu醫生陳志金》發文，列出社區感染後的4大現象。第一，群組裡傳來有些醫院的門診與急診空蕩蕩的照片；第二，疫苗預約紛紛傳來約滿的消息；第三，逛一下書商平台全館即時排行榜，前十名有5名是口罩，一名是防菌洗衣精；第四，熱搜關鍵字前5名，有三名是口罩相關。





▲醫師陳志金。（圖／翻攝自臉書粉專《Icu醫生陳志金》）

貼文一出，網友紛紛回應，「這樣也好，很多人真的都太鬆懈了」、「下班走在路上，看見一位阿姨戴護目鏡、口罩，手上還戴醫用藍色手套」、「倒垃圾的時候，大家幾乎都戴上口罩」、「藥房也是，有看到買口罩的人呀」、「很多人退飯店住宿了，大家一起防疫動起來」。（編輯：郭佩蓉）









