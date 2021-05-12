  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

台灣進入社區感染！醫列4點大讚「這樣很好」　網全認同

▲中央流行疫情指揮中心今（9）天召開臨時記者會。(圖／指揮中心提供)
▲國內社區傳播延燒，目前指揮中心已將疫情警戒提升至第二級。對此，醫師陳志金則列出進入社區感染後的4大現象，大讚「這樣很好」。(圖／指揮中心提供)

編輯中心/綜合報導

2021-05-12 09:52:10

國內本土疫情進入嚴峻時刻，昨（11）日新增7例本土個案，且多例為不明感染源，足跡遍布新北、宜蘭，進入社區感染階段，對此，重症醫師陳志金昨日也發文，指出出現社區感染後的4大現象，直言「這樣很好」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

為防範發生持續社區傳播，中央流行疫情指揮中心11日表示，自昨日起至6月8日共4週，提升疫情警戒至第二級，並對於個人及外出、集會活動、營業場域、大眾運輸實施相關限制措施。

而重症醫師陳志金昨晚也在臉書粉專《Icu醫生陳志金》發文，列出社區感染後的4大現象。第一，群組裡傳來有些醫院的門診與急診空蕩蕩的照片；第二，疫苗預約紛紛傳來約滿的消息；第三，逛一下書商平台全館即時排行榜，前十名有5名是口罩，一名是防菌洗衣精；第四，熱搜關鍵字前5名，有三名是口罩相關。

▲醫師陳志金。（圖／翻攝自臉書粉專《Icu醫生陳志金》）
▲醫師陳志金。（圖／翻攝自臉書粉專《Icu醫生陳志金》）
陳志金對於社區感染後出現的4大現象，大讚「這樣很好，全民動起來」，也在文末反問網友們「今晚，你還有觀察到什麼不一樣嗎」？

貼文一出，網友紛紛回應，「這樣也好，很多人真的都太鬆懈了」、「下班走在路上，看見一位阿姨戴護目鏡、口罩，手上還戴醫用藍色手套」、「倒垃圾的時候，大家幾乎都戴上口罩」、「藥房也是，有看到買口罩的人呀」、「很多人退飯店住宿了，大家一起防疫動起來」。（編輯：郭佩蓉）

 

▲醫師陳志金在臉書粉專《Icu醫生陳志金》發文。（圖／翻攝自臉書粉專《Icu醫生陳志金》）
▲醫師陳志金在臉書粉專《Icu醫生陳志金》發文。（圖／翻攝自臉書粉專《Icu醫生陳志金》）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

《全明星運動會》爭議多將無第3季？若不續拍你會覺得可惜嗎？

不會
42.14%57.86%
2021-05-11-2021-05-14

九二共識內涵剩追求統一？您覺得九二共識還有存在的意義嗎？

沒有
39.95%60.05%
2021-05-10-2021-05-13
讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

繼續作答
國文老師要哭了！哪個中文錯字你看了會最不爽？

國文老師要哭了！哪個中文錯字你看了會最不爽？

繼續作答
即時
推薦閱讀