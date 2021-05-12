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阿伯娶17妻生151子！每晚「輪流滾床」排班表　目標曝光

▲一名辛巴威退役老兵
▲一名辛巴威退役老兵尼安德羅（Misheck Nyandoro）近日迎娶了第17位妻子，其自己與16位妻子生下151個孩子，相當驚人。（圖/推特@EddieGore10）

編輯中心/綜合報導

2021-05-12 10:34:42

在台灣，一夫一妻是不變的道理，不過在不同的國家可能就有不同的婚姻文化了！近日，一名辛巴威退役老兵尼安德羅（Misheck Nyandoro）迎娶了自己的第17位妻子，而在早前，他就已經與16名妻子生下151個孩子，尼安德羅透露「自己將以娶到100個妻子為目標」。

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綜合外媒報導，這名辛巴威退役老兵尼安德羅現在已經66歲，他每天晚上都會挑選4個妻子與其共睡，等於是每天更替不同的人伺寢，尼安德羅表示「他自己對每位妻子都是一視同仁，且會針對每位妻子的特性做出不同的行為，例如對待年輕的妻子以及較年長的妻子，行為是完全不同的」。

▲一名人妻上網表示，自己與老公結婚後半年，卻發現老公竟然是同性戀。（示意圖／翻攝Pexels）
▲尼安德羅表示「未來目標要娶到100個女人，生到1000個孩子」。（示意圖／翻攝Pexels）
尼安德羅驕傲的表示「如果我有能力話，未來目標是娶100個女人，生到1000個孩子，目前自己全職的工作就是滿足妻子們，為此還設計了時間表，好讓每位妻子過夜時間都能分配平均，展現出一視同仁的高度」。

而對於目前自己已經擁有151位小孩，尼安德羅則表示「他們並不會帶給我太多經濟上的負擔，我的孩子都非常寵我，我經常從他們身上收到禮物跟現金，現在目標是娶更多年輕的女人進門！因為年紀較大的妻子都在抱怨我對性愛索求太多了」。（編輯：張嘉哲）

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