台股萬6失守！她嘆「不投資跟不上」　網勸：拜託搞清楚

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這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「身邊的人最近都在聊投資」的文章表示「最近我參加一年一次的同學聚會，原本過去大多聊旅遊、工作、八卦之類的東西，今年明顯大家都在聊投資，後來仔細注意了一下，身邊的人聊投資或看股市的人也明顯增加」，原PO更接著說「我對風險這件事很沒有抵抗力，所以只有買過基金，感覺跟不上什麼話題，現在是不是不投資就跟不上潮流了」，沒想到此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛著急苦勸表示「賠錢的你也不知道啊，不是投資就賺好嗎」、「講真的，如果不懂真的不要碰」、「當身邊不太買股票的人都在聊要買哪一支時，我是就準備了，然後基本上都是沒幾天就跌，然後又可以入場了」、「妳會慶幸沒買 最近超崩」、「婆婆媽媽都在講股票的時候你還不逃」、「想賺錢很好啊，但別盲從就好」、「投資有賺有賠，你可能只是沒聽到賠錢的故事而已」、「想投資才是要量力而為，別玩all in」。（編輯：王柏文）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。