對公投表態遭批行政不中立？蔡英文：我為政策辯護

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林錫耀表示，因為文宣都已經印好，目前只能先送到立委、議員服務處發送。蔡英文當場指示，與民眾的溝通管道都不能停下來。
據轉述，林錫耀也提到，公投溝通的書面文宣已經做好，第一是針對執政黨政績的宣傳；第二是對公投的指引，希望民眾投四個不同意的理由等等，短時間內會發到立委服務處或地方黨部，電子文宣透過群組轉傳，改成線上宣傳，不會因為疫情停下，只是改變形式，小型座談會在防疫規範下還是可以進行。
蔡英文也指示，民進黨已經改線上跑攤，所以像是用LINE群組傳文宣資料，問候選民等等，能做的溝通不能停下來。
據了解，會中民進黨立委羅致政有反應，針對公投議題，民進黨內之前傳出焦點訪談找來反對公投的年輕人座談，卻被媒體解讀成是「公投崩盤」。羅致政提到，焦點訪談主要是找特定組群或持反對立場的人座談，以便做出說服、溝通策略，最後被傳成是「崩盤」。羅說，不管真假，這是關乎黨部洩密問題，更會製造地方民代公投宣傳的困擾，希望黨部加強管理。民進黨立委王定宇也接著羅致政討論此議題，強調黨部不該造成地方宣傳公投的困擾。
蔡英文也回應，此事確實不該發生。林錫耀說明，經過很多黨內民調測試，顯示公投四個議題只要政府適度溝通，就能爭取到民眾支持，民進黨態度就是投下四個反對，到時候怎麼動員會再視疫情變化因應，變數很多，做判斷都太早。
針對藍營質疑蔡英文對公投表態是行政不中立。蔡英文今在會中提到，現行公投議題就是對政策的討論，身為執政者當然要為自己的政策辯護。
因為疫情升高，今天常會與會者以梅花座間隔，也減少列席黨務主管，黨內高層也坦言，疫情升高，確實會是828公投的攻防變數，如疫情惡化，恐不利執政黨爭取認同，例如近日股票慘跌，顯示國人信心出問題，對疫情可能的經濟衝擊，幾位黨內高層私下也有交換意見，認為有必要開始針對紓困超前佈署，相信政院也有在做相關評估。