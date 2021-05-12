  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

對公投表態遭批行政不中立？蔡英文：我為政策辯護

▲太魯閣號意外炸出民進黨執政大危機，蔡英文親上火線強勢宣告改革台鐵。（圖／民進黨提供）
▲蔡英文提出公投四個不同意，被批行政不中立，她在中常會內主張，公投是政策，她為政策辯護。（圖／民進黨提供）

記者胡宥心/台北報導

2021-05-12 17:36:40｜2021-05-12 17:51:00

民進黨中常會今原訂討論面對8月28日公投四個不同意論述，由總統兼任黨主席蔡英文在會中拍板，但是因為武漢疫情升溫，民進黨內幕僚認為不宜討論公投對應方式，今（12）天中常會內，蔡英文只有針對疫情信心喊話，並未觸及公投論述定調相關內容，但她有強調，公投題目就是執政黨政策，當然要替執政黨政策辯護。對於外界批總統對公投表態是行政不中立，蔡也展現其態度。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據轉述，民進黨秘書長林錫耀報告提到，5月16日首場國政說明會「台灣政進步、向您報進度」確定暫緩，會一直停辦到6月8日再視疫情變化，到6月8日前已經安排30幾場，加上本來5月16日首發場的黨公職大會師、及北中南四場大場（百工百業）說明會都取消。

林錫耀表示，因為文宣都已經印好，目前只能先送到立委、議員服務處發送。蔡英文當場指示，與民眾的溝通管道都不能停下來。

據轉述，林錫耀也提到，公投溝通的書面文宣已經做好，第一是針對執政黨政績的宣傳；第二是對公投的指引，希望民眾投四個不同意的理由等等，短時間內會發到立委服務處或地方黨部，電子文宣透過群組轉傳，改成線上宣傳，不會因為疫情停下，只是改變形式，小型座談會在防疫規範下還是可以進行。

蔡英文也指示，民進黨已經改線上跑攤，所以像是用LINE群組傳文宣資料，問候選民等等，能做的溝通不能停下來。

據了解，會中民進黨立委羅致政有反應，針對公投議題，民進黨內之前傳出焦點訪談找來反對公投的年輕人座談，卻被媒體解讀成是「公投崩盤」。羅致政提到，焦點訪談主要是找特定組群或持反對立場的人座談，以便做出說服、溝通策略，最後被傳成是「崩盤」。羅說，不管真假，這是關乎黨部洩密問題，更會製造地方民代公投宣傳的困擾，希望黨部加強管理。民進黨立委王定宇也接著羅致政討論此議題，強調黨部不該造成地方宣傳公投的困擾。

蔡英文也回應，此事確實不該發生。林錫耀說明，經過很多黨內民調測試，顯示公投四個議題只要政府適度溝通，就能爭取到民眾支持，民進黨態度就是投下四個反對，到時候怎麼動員會再視疫情變化因應，變數很多，做判斷都太早。

針對藍營質疑蔡英文對公投表態是行政不中立。蔡英文今在會中提到，現行公投議題就是對政策的討論，身為執政者當然要為自己的政策辯護。

因為疫情升高，今天常會與會者以梅花座間隔，也減少列席黨務主管，黨內高層也坦言，疫情升高，確實會是828公投的攻防變數，如疫情惡化，恐不利執政黨爭取認同，例如近日股票慘跌，顯示國人信心出問題，對疫情可能的經濟衝擊，幾位黨內高層私下也有交換意見，認為有必要開始針對紓困超前佈署，相信政院也有在做相關評估。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

台灣進入社區感染階段！您認為現階段要不要普篩？

不需要
62.5%37.5%
2021-05-12-2021-05-15

《全明星運動會》爭議多將無第3季？若不續拍你會覺得可惜嗎？

不會
43.78%56.22%
2021-05-11-2021-05-14

九二共識內涵剩追求統一？您覺得九二共識還有存在的意義嗎？

沒有
45.97%54.03%
2021-05-10-2021-05-13
讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

繼續作答
國文老師要哭了！哪個中文錯字你看了會最不爽？

國文老師要哭了！哪個中文錯字你看了會最不爽？

繼續作答
即時
推薦閱讀