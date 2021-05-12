  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

綠營談少子化　鄭文燦炫高生育率、被虧「都去桃園下蛋」

鄭文燦宣布疫情警戒措施
▲民進黨中常會今討論少子化，鄭文燦驕傲表示桃園生育率高可讓學者研究，卻被同派系虧說，「都去桃園下蛋了」。（圖／記者李春台攝，2021.05.11）

記者胡宥心／台北報導

2021-05-12 17:58:17｜2021-05-12 18:03:45

民進黨中常會，今天請中正大學社福系副教授王舒芸進行「少子女化與托育政策及時間權益政策」請做專案報告，據轉述，針對少子化危機，中常委討論熱烈，總統蔡英文也指示列席政院政務委員黃致達，指政府為了增加生育率，編列了一千億元預算，鼓勵生育及育兒經費就是要花的有效率，請黃把今天黨內眾多表達意見，帶回政院參考。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據轉述，推出多項鼓勵支持生育照護政策的桃園市長鄭文燦在會中，也介紹桃園人口增加狀況，鄭說明去年台灣有16.5萬嬰兒出身，桃園就有兩萬多，是六都之首，鄭文燦直說學者可以研究一下桃園的現象。

不過對鄭文燦的炫耀，和他同屬新潮流的新系中常委梁文傑當場也吐槽鄭文燦，直言「因為大家都去桃園下蛋」，引發現場爆笑。據轉述，正國會派系中常委陳茂松則說，注意到現在很多人都是祖父母輩在照顧孫輩，因為父母都要上班，像他自己就忙著接送孫女兒。

據指出，蔡英文總結時也說，少子女化的問題大家都非常重視，這幾年來政府全力推動托育政策，用育兒津貼支持家長的經濟情況，今年8月會從每月2500元，提高到3500元，明年8月會加倍到5000元；我們所提出的8年增加3千班公共化幼兒園的目標，目前已達成1551班，數量還會持續增加，而且家長負擔的費用會再降低。

蔡還說明，母親節的五月份裡，除了感念母親，今年政府更是為所有的媽媽們加油打氣，增加產檢次數從10次到14次，配套增加2天政府補助的有薪產檢假；也為工作中的父母親，提高育嬰留職停薪津貼，由政府補助2成薪資，總共有8成薪；此外，還會擴大補助不孕症的對象，助更多家庭圓夢。另外，常委關心幼兒園老師薪資問題，因為在長照部分政府有規定長照服務員不能低於3萬2，所以幼兒園的薪資也要考慮設一個底線，不能掉在底線之下，有快樂的小孩總要有快樂的老師。

蔡強調，政府和父母親是好夥伴，民進黨政府會逐年增加托育經費到1000億。面對婚育年齡往後延遲的趨勢，政府會陸續推動兼顧工作與家庭的對策，讓結婚、生養孩子，有更多政府的支持。對於願意生、願意養的人，我們都很感謝，每個小朋友也應該是父母的寶貝，也是國家的資產。所以國家一起養，盡量降低父母的負擔，讓小朋友好好長大，這是國家的責任。至於國家的錢要怎麼用、用得有效，也要拜託教授給我們指教。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

台灣進入社區感染階段！您認為現階段要不要普篩？

不需要
62.5%37.5%
2021-05-12-2021-05-15

《全明星運動會》爭議多將無第3季？若不續拍你會覺得可惜嗎？

不會
43.78%56.22%
2021-05-11-2021-05-14

九二共識內涵剩追求統一？您覺得九二共識還有存在的意義嗎？

沒有
45.97%54.03%
2021-05-10-2021-05-13
國文老師要哭了！哪個中文錯字你看了會最不爽？

國文老師要哭了！哪個中文錯字你看了會最不爽？

繼續作答
讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

繼續作答
即時
推薦閱讀