綠營談少子化　鄭文燦炫高生育率、被虧「都去桃園下蛋」

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不過對鄭文燦的炫耀，和他同屬新潮流的新系中常委梁文傑當場也吐槽鄭文燦，直言「因為大家都去桃園下蛋」，引發現場爆笑。據轉述，正國會派系中常委陳茂松則說，注意到現在很多人都是祖父母輩在照顧孫輩，因為父母都要上班，像他自己就忙著接送孫女兒。
據指出，蔡英文總結時也說，少子女化的問題大家都非常重視，這幾年來政府全力推動托育政策，用育兒津貼支持家長的經濟情況，今年8月會從每月2500元，提高到3500元，明年8月會加倍到5000元；我們所提出的8年增加3千班公共化幼兒園的目標，目前已達成1551班，數量還會持續增加，而且家長負擔的費用會再降低。
蔡還說明，母親節的五月份裡，除了感念母親，今年政府更是為所有的媽媽們加油打氣，增加產檢次數從10次到14次，配套增加2天政府補助的有薪產檢假；也為工作中的父母親，提高育嬰留職停薪津貼，由政府補助2成薪資，總共有8成薪；此外，還會擴大補助不孕症的對象，助更多家庭圓夢。另外，常委關心幼兒園老師薪資問題，因為在長照部分政府有規定長照服務員不能低於3萬2，所以幼兒園的薪資也要考慮設一個底線，不能掉在底線之下，有快樂的小孩總要有快樂的老師。
蔡強調，政府和父母親是好夥伴，民進黨政府會逐年增加托育經費到1000億。面對婚育年齡往後延遲的趨勢，政府會陸續推動兼顧工作與家庭的對策，讓結婚、生養孩子，有更多政府的支持。對於願意生、願意養的人，我們都很感謝，每個小朋友也應該是父母的寶貝，也是國家的資產。所以國家一起養，盡量降低父母的負擔，讓小朋友好好長大，這是國家的責任。至於國家的錢要怎麼用、用得有效，也要拜託教授給我們指教。