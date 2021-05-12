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(G)I-DLE舒華合體KID現身《玩很大》！接地氣喊鳳梨鼠薯

▲舒華（右）驚喜錄製《綜藝玩很大》。（圖／吳宗憲IG）
▲舒華（右）驚喜錄製《綜藝玩很大》。（圖／吳宗憲IG）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-05-12 19:45:01｜2021-05-12 21:15:43

南韓女團(G)I-DLE台灣籍成員葉舒華，日前悄悄返台，今（12日）驚喜現身《綜藝玩很大》錄影，下午透過節目官方帳號開直播，驚呆不少粉絲，吸引超過12萬網友收看，她雖然不知道鳳梨知名度，但仍跟著喊「鼠薯」，台味十足的模樣引起粉絲暴動。

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▲舒華（右二）現身《綜藝玩很大》直播，超過12萬人收看。（圖／綜藝玩很大Mr.Player臉書）
▲舒華（右二）現身《綜藝玩很大》直播，超過12萬人收看。（圖／綜藝玩很大Mr.Player臉書）
桃園出身的舒華，是南韓人氣女團(G)I-DLE成員之一，在台韓兩地擁有大票粉絲，近日她悄悄回台，昨開設個人IG帳號，不到一天將破40萬追蹤，人氣不容小覷。她大方在IG秀出遊照，未料今驚喜現身《綜藝玩很大》，加入KID、屈中恆、Dora的黑隊，驚呆全網。

舒華個性直爽，每每開直播發言十分嗆辣幽默，今在《綜藝玩很大》直播時略微羞澀，她笑說要收斂一點，更自爆公司很怕她開直播，每每都限制「只能開30分鐘」，更表示：「我已經很不受控，但還有更不受控的！」說完指向KID等人。她也透露在韓國錄節目，大多都在棚內，過夜初體驗獻給《綜藝玩很大》，讓主持群感到榮幸。

舒華今年21歲，16歲時赴韓當練習生，2018年以女團(G)I-DLE出道，她坦言小時候就知道吳宗憲、KID跟屈中恆，所以今天見面並不陌生，更透露有看過節目《大學生了沒》。此外，近來網紅鳳梨（吳泓逸）爆紅，大家開玩笑講起「鼠薯」，舒華跟著喊，隨後詢問意思才得知由來，模樣十分可愛。

▲台灣出生的舒華（左）與(G)I-DLE成員二度來台。（圖／壹直播YouTube）
▲▼台灣出生的舒華（左）與(G)I-DLE在台人氣旺。（圖／壹直播YouTube）
▲(G)I-DLE首訪台南，粉絲徹夜排隊。（圖／壹直播YouTube）


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