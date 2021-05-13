通膨嚇到投資人　美股大跌681點1月以來最慘

（中央社記者尹俊傑紐約12日專電）美股今天賣壓沉重，道瓊指數重挫681點，創3個多月來最糟表現。最新通貨膨脹數據加深升息憂慮，科技股一蹶不振，台積電美國存託憑證（ADR）跌逾4%。





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3大指數午盤跌勢加劇，收在全天最低點附近，道瓊工業指數終場重挫681.5點，跌幅1.99%，收在33587.66點。標準普爾500指數下挫89.06點，跌幅2.14%，收在4063.04點。以科技股為主的那斯達克綜合指數大跌357.75點，跌幅2.67%，收在13031.68點。





道瓊指數與標普500指數分別創1月、2月以來最糟單日表現。兩項指數7日收在歷史高點，本週遭遇亂流，寫下去年10月以來最糟3個交易日表現，那斯達克指數3天來跌幅更達5.2%。





今年一直徘徊不去的通膨陰影本週深刻影響股市，美國勞工部在美股開盤前公布的4月消費者物價指數（CPI）數據有如雪上加霜。





根據勞工部報告，美國4月CPI較去年同期上漲4.2% ，漲幅高於3月的2.6%，創2008年9月以來最高年增率；經季節調整，4月CPI月增0.8%，漲幅高於3月的0.6%。兩項數據都高於市場預期。





如剔除波動較大的食品與能源，所謂的核心物價較去年同期上漲3%，創1995年以來最大漲幅，顯示2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情趨緩、聯邦政府撒鈔紓困、民眾儲蓄增加刺激消費需求之餘，通膨壓力廣泛且沉重。





月初以來賣壓沉重的科技股表現低迷。蘋果公司（Apple）、亞馬遜（Amazon.com）、微軟（Microsoft）等權值股跌幅都超過2%，Google母公司Alphabet跌逾3% ，電動車大廠特斯拉（Tesla）跌幅更達4.4%。





費城半導體指數大跌4.2%，30檔成分股全面收黑。台積電ADR重挫4.1%，本週跌幅擴大到7.4%。





聯邦準備理事會（Fed）去年3月將基準利率砍到逼近零，並以規模無上限的購債措施支撐飽受疫情衝擊的經濟。寬鬆貨幣政策促使資金湧入股市，美股迅速擺脫疫情爆發之初跌落的低谷，近幾個月屢創歷史新高。





如今通膨壓力隨經濟復甦加重，投資人擔心聯準會恐被迫緊縮貨幣政策。即使多位聯準會官員本週強調經濟仍需要低利率支撐，仍難以減輕投資人憂慮。





反映市場利率預期的美國10年期公債殖利率在最新通膨數據公布後竄升，從昨天的1.62%升至1.69%，創3月以來最大單日升幅。





道瓊指數與標普500指數連3黑，分別從歷史收盤高點拉回3.4%、4%，但年初以來仍分別上漲9.7%、8.2%。





素有美股「恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所（CBOE）波動率指數（VIX）今天盤中一度衝破28，有別於前兩個月多數時間保持在20以下的格局，意味美股短線波動恐隨通膨憂慮升溫而加劇。（編輯：陳正健）1100513



