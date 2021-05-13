印度政府挨批防疫釀錯　佛奇稱疫苗才是長期解方

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「刺胳針」（The Lancet）在上週出刊的「印度COVID-19緊急情勢」社論裡指出，早在3月初第2波疫情反撲前，印度衛生部長就宣布進入「疫情尾聲」，政府眼見數月來的病例數偏低，以為已經戰勝病毒，忽視了第2波疫情和新病毒株的警訊。
此外，預估模型誤指印度已達群體免疫，使得印度益發自滿及缺乏足夠準備，然而印度醫學研究委員會（Indian Council of Medical Research）今年1月的血清調查結果顯示，僅21%人口有抗體，莫迪（NarendraModi）政府卻把重心擺在刪除推特上的批評，而非防疫。
儘管有人警告舉辦大型活動恐有超級傳播的風險，莫迪政府仍允許舉辦宗教節慶和政治造勢，這些活動都明顯缺乏防疫措施。誤以為疫情近尾聲的想法，也拖延了印度的疫苗計畫，僅不到2%人口接種；聯邦政府的疫苗計畫也很紊亂，未與各省討論就突然改變政策。
如今印度各地醫院不堪負荷、醫護人員精疲力竭且亦遭感染，社群網站滿是苦求醫療氧氣、病床與其他必需品的絕望民眾，包括醫師和一般人。
社論直言，印度須雙管齊下，一是整頓雜亂無章的接種計畫，盡可能快速施打；二是竭盡所能阻斷病毒傳播，適時公布精確資料，明白向大眾解釋實情和遏止疫情的方法，包括從聯邦層級再度下令封鎖。
美國華盛頓大學（University of Washington）「健康計量評估研究中心」（Institute for HealthMetrics and Evaluation）估計，在今年8月1日前，印度恐多達100萬人死於COVID-19。
社論指出，若預估成真，莫迪政府須揹起一手釀出全國大災難的責任，能否度過危機，端視莫迪政府是否知錯能改，拿出負責的領導力與透明度，秉持科學態度，落實公衛因應作為。
白宮防疫顧問佛奇（Anthony Fauci）本月9日接受「美國廣播公司新聞網」（ABC News）訪問時強調，讓印度大眾接種疫苗，是唯一長期有效的防疫辦法。
他還表示，印度必須立即設置臨時醫院，就像中國去年在疫情爆發初期於武漢打造的設施。他說：「不能讓沒有病床的人滯留街頭，氧氣（短缺）的狀況真的很嚴重，我是說，印度的現況，患者無氧可用，真的很悲慘。」
佛奇本月初接受「印度快報」（The IndianExpress）訪問時，也建議印度仿效中國嚴格封城，「不需要封鎖長達6個月，只要暫時封鎖，能終止病毒傳播循環即可」。（譯者：陳亦偉/核稿：曾依璇）1100513